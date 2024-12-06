В Москву и на Украину? Куда чаще всего уезжали из Белгородской области

По информации Белгородстата, в Белгородской области численность населения к 1 января 2024 года составила 1 501 600 человек. Большинство (65%) проживает в городах и городских округах, а меньшая часть (35%) — в сёлах. При этом в 2023 году в регионе наблюдалась миграционная убыль. Она достигла 3649 человек. Это на 7467 человек меньше, чем в 2022 году. Отрицательное миграционное сальдо отмечалось в обмене населением с другими регионами РФ.