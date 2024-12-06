В Москву и на Украину? Куда чаще всего уезжали из Белгородской области

Posted 6 декабря, 06:20
Published 6 декабря, 06:20
Modified 6 декабря, 06:22
Updated 6 декабря, 06:22
По информации Белгородстата, в Белгородской области численность населения к 1 января 2024 года составила 1 501 600 человек. Большинство (65%) проживает в городах и городских округах, а меньшая часть (35%) — в сёлах. При этом в 2023 году в регионе наблюдалась миграционная убыль. Она достигла 3649 человек. Это на 7467 человек меньше, чем в 2022 году. Отрицательное миграционное сальдо отмечалось в обмене населением с другими регионами РФ.
Журналисты Бел.Ру изучили документы и узнали, куда чаще всего переезжали жители региона — в пределах страны или за рубеж. Также мы выяснили, откуда в область приезжали.
В подсчёте мы использовали информацию Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Сведения о миграции Росстату предоставляет полиция, однако в статистику включаются только те, кто официально зарегистрировался по новому месту жительства или выписался со старого.
Редакция рассмотрела случаи переезда внутри Белгородской области, в другие регионы и в другие страны в 2023 году. Мы также собрали данные о переселении на постоянное место жительства в регион.
За границу на ПМЖ отправились 12 144 белгородца, в том числе 9346 человек переехали в страны СНГ, а 2798 человек — в страны дальнего зарубежья. Другие регионы России выбрали 19 338 человек.
В столицу и Подмосковье в прошлом году на постоянное место жительства перебрались 2467 и 2640 человек соответственно. Белгородцы покидают родной регион в поисках лучшей жизни в столице. В первую очередь это расширенные возможности для работы и личного роста. Кроме этого, очевидно, что Москва — один из центров экономической активности России, где заработная плата выше, чем во многих других регионах. Ещё одна мотивация — желание обезопасить себя и близких.
В соседний регион из Белгородской области переехали 1898 человек. Стоит отметить, что Воронеж в четыре раза больше Белгорода, что открывает более широкий спектр возможностей для личного и профессионального роста. Кроме этого, многие белгородцы отмечают, что в Воронеже цены на жильё и некоторые товары ниже.
Строить новую жизнь в ещё одной соседней области направились 1315 человек. Несмотря на то, что Курская область также попадает под обстрелы, некоторые белгородцы, по всей видимости, посчитали, что Курск — более безопасный город. Что до августа 2024 года, вероятно, соответствовало действительности.
Северную столицу решили покорить 985 белгородцев. Предположительно, жители региона видят в Санкт-Петербурге новые перспективы для самореализации. А многие отмечают удивительную архитектуру, набережные и парки города.
Немного меньше, 822 человека, решили перебраться на постоянное место жительства на юг страны. Жители Белгородской области выбирают Краснодарский край по ряду причин: тёплый климат с мягкими зимами и редкими снегопадами, доступ к морю и горам, улучшение экономического положения и доступность жилья.
Несмотря на СВО, в прошлом году в соседнюю страну официально переехали 7048 жителей Белгородской области. Это ближайшая территория, с которой у многих связан бизнес и семейные дела.
Вторую строчку в рейтинге популярных для переезда стран занял Египет. Туда в прошлом году перебрались 717 белгородцев. Египет предлагает сухой и тёплый климат с минимальным количеством осадков в течение года. А ещё там низкие расходы на жизнь, привлекательная инвестиционная среда и упрощённая процедура получения гражданства.
В республику в прошлом году переехали 573 жителя Белгородской области. В Казахстане уровень жизни, схожий с российским. Расходы в крупных городах, таких как Астана и Алматы, сопоставимы с расходами в Москве и Санкт-Петербурге. Казахстан стремительно развивается, и многие специалисты рассматривают эту страну как площадку для реализации своих бизнес-идей.
Четвёртую строчку в рейтинге занял Узбекистан. В страну переехали на ПМЖ 395 белгородцев. Существует несколько факторов, способствующих переезду жителей приграничного региона на постоянное место жительства в Узбекистан. Во-первых, местное население отличается дружелюбным отношением к русским. Во-вторых, в стране достаточно просто легализоваться. Для комфортной жизни достаточно оформить регистрацию, которую можно получить на год с возможностью продления. Кроме того, в Узбекистане относительно доступные по цене продукты и жильё.
Замыкает пятёрку лидеров Армения. В государство в Закавказье перебралось 305 жителей региона. Попасть в страну просто — достаточно загранпаспорта. Это облегчает процесс миграции. Кроме этого, армяне славятся своим гостеприимством, что позволяет новым прибывшим быстро почувствовать себя среди своих.
Кроме вышеупомянутых стран, белгородцы уезжали в Афганистан (157), Азербайджан (138), Иорданию (101), Киргизию (185), Китай (97), Колумбию (101), Эквадор (234) и Ирак (220).
По информации ЕМИСС, всего в прошлом году в Белгородскую область приехало 27 833 человека. Из-за границы прибыли 11 294 человека: 9240 — из стран СНГ, 2054 — из стран дальнего зарубежья.
Лидером рейтинга стала столица и Подмосковье. В прошлом году оттуда в Белгородскую область перебрались 1916 и 1367 человек соответственно.
На втором месте — Воронежская область. Ради Белгородской области регион покинули 1348 жителей.
Немного меньше, 1260 человек, решили переехать в Белгородскую область из Курской.
Из северной столицы на ПМЖ в регион перебрался 641 человек.
Сменить тёплый климат на более суровые зимы решили 476 человек.
На первом месте рейтинга прибывших в Белгородскую область из-за рубежа оказались бывшие жители Украины. Данная категория составила 6598 человек.
Из республики в Белгородскую область на ПМЖ прибыло 687 человек.
Из страны дальнего зарубежья в область в прошлом году решили переехать 519 человек.
Четвёртое место в рейтинге заняла Киргизия. Оттуда в Белгородскую область перебрались 366 человек.
Замыкает пятёрку лидеров Армения. Из тёплой страны на постоянное место жительства в Белгородскую область переехали 313 человек.
Таким образом, смена места жительства белгородцев, очевидно, связана с напряжённой оперативной обстановкой. При этом своё предпочтение люди отдают соседним регионам или же мегаполисам, которые, очевидно, имеют больше возможностей для реализации и заработка.
Интересно, что лидеры-регионы выезда и приезда в Белгородскую область в 2023 году совпали. Это может говорить о возвращении в регион части уехавших ранее. Среди зарубежных стран в вопросе миграции в Белгородской области лидирует, несмотря ни на что, Украина. Отметим, что топ государств отличается лишь одним пунктом: в Узбекистан белгородцы уезжают довольно часто, а вот в обратном направлении четвёртое место заняла Киргизия.