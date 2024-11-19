Куда белгородцы могут уехать на Новый год из Белгорода на поезде

На момент публикации материала из областного центра в Москву 29 декабря отправятся 12 поездов. Время в пути — от семи до 18 часов. К примеру, скоростной поезд «Ласточка» №744В отправится из Белгорода в Москву в 04:28. Прибытие на Курский вокзал — в 12:01. На 18 ноября было всего четыре свободных места для инвалидов. Стоимость — от 695 рублей. Практически нет свободных мест и на другие поезда, которые прибывают в столицу через чуть более семь часов.