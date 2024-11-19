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Posted 19 ноября, 06:39

Published 19 ноября, 06:39

Modified 19 ноября, 06:41

Updated 19 ноября, 06:41

Куда белгородцы могут уехать на Новый год из Белгорода на поезде

Куда белгородцы могут уехать на Новый год из Белгорода на поезде

19 ноября 2024, 06:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Чем ближе новогодние праздники, тем острее вопрос, как интересно и с пользой провести длинные каникулы. Журналисты Бел.Ру выяснили, куда можно отправиться из областного центра на поезде, и есть ли ещё свободные места.

Сколько отдыхаем в январе

В России традиционно январь считается одним из наиболее коротких рабочих месяцев года из-за большого количества выходных. Согласно утверждённому графику, новогодние каникулы в 2025 году продлятся в общей сложности 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года включительно.

Куда можно уехать из Белгорода на поезде

Традиционно для большинства белгородцев новогодние каникулы позволяют отправиться в путешествие. Особой популярностью пользуются железнодорожные путешествия. Журналисты Бел.Ру изучили расписание поездов на новогодние каникулы и наличие свободных мест.

Москва

Одно из самых популярных направлений среди отдыхающих — Москва. Как ранее стало известно, между Белгородом и столицей на Новый год пустят ещё один поезд. Дополнительные рейсы намечены на 27 декабря — 8 января, кроме двух предновогодних дней.

На момент публикации материала из областного центра в Москву 29 декабря отправятся 12 поездов. Время в пути — от семи до 18 часов. К примеру, скоростной поезд «Ласточка» №744В отправится из Белгорода в Москву в 04:28. Прибытие на Курский вокзал — в 12:01. На 18 ноября было всего четыре свободных места для инвалидов. Стоимость — от 695 рублей. Практически нет свободных мест и на другие поезда, которые прибывают в столицу через чуть более семь часов.

При этом на другие составы, которые добираются до Москвы дольше, есть места как в плацкартных вагонах, так и в купейных. Например, на поезд №528В, который отправляется из областного центра в 11:00 и прибывает в столицу на следующий день в 05:05 (время в пути — 18 часов 5 минут), есть более 300 свободных мест в плацкарте. Стоимость билета — от 2319 рублей.

Санкт-Петербург

В Северную столицу из Белгорода 29 декабря отправятся четыре поезда. На один из них (№030У) свободных мест на момент публикации материала уже не было. Он отправляется из Белгорода в 16:37 и прибывает в Санкт-Петербург на следующий день в 10:15. Время в пути — 17 часов 58 минут.

Что касается остальных составов, свободные места остались только в купейных вагонах. Например, на поезд №120В, который едет более 21 часа, осталось два свободных места в купе для инвалидов. Стоимость — от 2999 рублей.

Фото: РЖД

Воронеж

Из Белгорода на поезде на новогодние праздники можно уехать в Воронеж. На 29 декабря есть свободные места на два поезда. Один из них отправляется из областного центра в 10:00 и прибывает в Воронеж в 16:37. Время в пути — 6 часов 37 минут. На момент публикации материала были свободные места как в плацкартных вагонах, так и в купейных. Стоимость билетов от 1439 и 1512 рублей соответственно.

Второй поезд, №148В, отправляется из Белгорода в 14:17 и через 7 часов 44 минуты прибывает Воронеж. Стоимость билета в плацкарте — от 1696 рублей.

Фото: РЖД

Ранее стало известно, что между Белгородом и Воронежом организовали дополнительные поезда через Старый Оскол. В тестовом режиме они начали движение 11 ноября. Курсировать будут до конца 2024 года.

Тула

На поездах, которые курсируют до Москвы или Санкт-Петербурга, белгородцы могут доехать до Тулы. На ноябрь речь идёт о 10 составах. В среднем время в пути занимает порядка пяти часов. Например, на поезде №746В белгородцы могут доехать до Тулы за 4 часа 54 минуты. Поезд отправляется из областного центра в 07:25 и прибывает до пункта назначения в 12:19. Стоимость билета — от 1236 рублей. Стоит отметить, что ехать придётся сидя.

На поезд №082В, который отправляется из Белгорода в 17:15 и прибывает в Тулу в 23:03 (время в пути чуть более пяти часов), есть свободные места и в плацкартных вагонах. Стоимость билета — от 1889 рублей.

Фото: РЖД

Липецк

На 29 декабря прямых поездов до Липецка из Белгорода нет. Но можно добраться с пересадками. Например, в городе Елец, Воронеже или Курске. Стоимость билета стартует от 1800 рублей. Время в пути займёт от девяти часов до более суток.

Фото: РЖД

Тамбов

29 декабря из Белгорода отправится поезд в Тамбов. Из областного центра он выедет в 10:00 и прибудет в пункт назначения в 22:31. Время в пути — 12 часов 31 минута. Однако на момент публикации материала свободных мест на прямой рейс на данную дату уже не было.

Фото: РЖД

Калуга

Также 29 декабря белгородцы смогут доехать до Калуги. Поезд №220В отправляется из областного центра в 01:36 и прибывает в Калугу в 10:40. Время в пути — 9 часов 4 минуты. На момент публикации материала свободные места были в плацкарте и купе. Стоимость билета — от 2081 рубля.

Фото: РЖД

Таким образом, в ноябре свободных мест на самые популярные направления на Новый год с каждым днём становится всё меньше. Кроме этого, практически не найти билетов на поезда, которые курсируют между городами быстрее всего.

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