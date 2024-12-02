Зимой белгородцы столкнутся с ограничением в поездах, следующих в Санкт-Петербург

Posted 2 декабря, 11:11
Published 2 декабря, 11:11
Modified 2 декабря, 11:11
Updated 2 декабря, 11:11
Поезд № 203/204 Санкт-Петербург — Белгород со 2 декабря по 30 января не будет останавливаться на трёх станциях: Михайловский Рудник, Льгов-Киевский и Курчатов. Такие ограничения действуют с начала октября.
Обо всех изменениях пассажиров пообещали проинформировать через СМС-сообщения.
Также скоростной поезд № 741/742 Белгород — Москва продолжит курсировать с 10 вагонами.
Добавим, что в регионе на зимние каникулы добавили дополнительные рейсы в столицу России.