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Posted 2 декабря, 11:11

Published 2 декабря, 11:11

Modified 2 декабря, 11:11

Updated 2 декабря, 11:11

Изменения будут действовать в поездах из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург

Зимой белгородцы столкнутся с ограничением в поездах, следующих в Санкт-Петербург

2 декабря 2024, 11:11
Фото: 1MI. Изменения будут действовать в поездах из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург

Один из поездов Санкт-Петербург — Белгород не будет стоять на трёх станциях

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Новости Белгорода
Изменения будут действовать почти два месяца. Кроме того, ещё один поезд продолжит рейсы с увеличенным количеством вагонов, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Поезд № 203/204 Санкт-Петербург — Белгород со 2 декабря по 30 января не будет останавливаться на трёх станциях: Михайловский Рудник, Льгов-Киевский и Курчатов. Такие ограничения действуют с начала октября.

Обо всех изменениях пассажиров пообещали проинформировать через СМС-сообщения.

Также скоростной поезд № 741/742 Белгород — Москва продолжит курсировать с 10 вагонами.

Добавим, что в регионе на зимние каникулы добавили дополнительные рейсы в столицу России.

На маршруте поезда Санкт-Петербург — Белгород отменили три остановки
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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Движение#Москва#Поезд#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Белгород
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