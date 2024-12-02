Зимой белгородцы столкнутся с ограничением в поездах, следующих в Санкт-Петербург

Один из поездов Санкт-Петербург — Белгород не будет стоять на трёх станциях

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Изменения будут действовать почти два месяца. Кроме того, ещё один поезд продолжит рейсы с увеличенным количеством вагонов, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.