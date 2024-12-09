Тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области передали Украине

Крушение военного самолёта произошло 24 января в Корочанском районе. На борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли на обмен пленными. Также в самолёте были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. При крушении никто не выжил: обнаружены 670 фрагментов тел.