Тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области передали Украине

Posted 9 декабря, 09:34
Published 9 декабря, 09:34
Modified 9 декабря, 09:36
Updated 9 декабря, 09:36
О передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении самолёта Ил-76 в январе 2024 года в Белгородской области, стало известно сегодня, 9 декабря. Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что присутствовала при этом событии.
Крушение военного самолёта произошло 24 января в Корочанском районе. На борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли на обмен пленными. Также в самолёте были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. При крушении никто не выжил: обнаружены 670 фрагментов тел.
О том, что тела погибших планируют передать Украине, стало известно ещё в марте.