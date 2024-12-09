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Posted 9 декабря, 09:34

Published 9 декабря, 09:34

Modified 9 декабря, 09:36

Updated 9 декабря, 09:36

Место крушения Ил-76 в Белгородской области

Тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области передали Украине

9 декабря 2024, 09:34
Фото: соцсети. Место крушения Ил-76 в Белгородской области
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Падение самолёта под Белгородом
Россия передала Украине тела погибших при крушении самолёта Ил-76 военнослужащих, которые попали в плен в ходе боевых действий. Об этом РИА «Новости» сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

О передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении самолёта Ил-76 в январе 2024 года в Белгородской области, стало известно сегодня, 9 декабря. Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что присутствовала при этом событии.

Крушение военного самолёта произошло 24 января в Корочанском районе. На борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли на обмен пленными. Также в самолёте были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. При крушении никто не выжил: обнаружены 670 фрагментов тел.

О том, что тела погибших планируют передать Украине, стало известно ещё в марте.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Украина#Белгород#Крушение#Татьяна Москалькова#Тела#Падение самолёта под Белгородом#Ил-76
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