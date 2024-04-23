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Тела

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2024
«Перекопали вдоль и поперёк»: на помощь в поиске убитых белгородок вышли экскаваторы
23 апреля, 09:14
«Осуждённый мог соврать»: тела убитых Саплиновым 10 лет назад до сих пор не нашли
О том, как проходит поиск, матери погибших девушек рассказали журналистам «9 Канала». Пока все работы были безуспешны: вероятно, тела могли перепрятать.
5 апреля, 09:49
2023
Следком выяснит, почему в общежитии Белгорода произошёл смертельный пожар
Пожар произошёл 11 декабря в общежитии по улице Горького. Спасатели потушили огонь за 29 минут. На месте происшествия обнаружили тела 47-летнего мужчины и 63-летней женщины. Следком проведёт проверку.
12 декабря 2023, 14:36
Соседи рассказали о белгородке и её убитой маленькой дочери
2 марта 2023, 13:52

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