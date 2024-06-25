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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Следственный комитет

Следком спустя полгода дал новые подробности о крушении самолёта под Белгородом

25 июня 2024, 12:13
Фото: 1MI
Следственный комитет

СК РФ: Ил-76 под Белгородом сбили из ЗРК Patriot

24 января 2024 года в Корочанском районе рухнул военный самолёт Ил-76. Все находившиеся на борту люди погибли, в том числе 65 украинских военнопленных. В Следкоме РФ сообщили новые подробности о террористической атаке.
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Следком

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что были найдены доказательства, подтверждающие причастность ВСУ к террористической атаке на самолёт Ил-76.

Следствием установлено, что руководство ГУР и ВСУ знало о запланированном обмене военнопленными и всё равно решило отдать приказ об уничтожении самолёта, на борту которого находилось 65 граждан Украины.

Данные расшифровки бортового самописца подтвердили, что в момент атаки все системы самолёта работали исправно. На месте крушения Ил-76 и в теле одного из погибших обнаружили фрагменты корпусов и механизмов двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot.

Подрыв боевой части одной из ракет — вторая цели не достигла и самоликвидировалась — произошёл перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. По результатам экспертизы установлено, что ракеты выпущены с территории Харьковской области.

Сейчас СК совместно с Минобороны России устанавливает конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта.

Напомним, 24 января 2024 года в рамках предварительных договорённостей на границе Белгородской и Сумской областей должен был состояться обмен военнопленными. Около полудня в Корочанском районе рухнул военный самолёт Ил-76. Все находившиеся на борту люди погибли. В их числе были 65 украинских военнопленных. Позже под Белгородом нашли 670 фрагментов тел погибших.

Крушение военного самолёта под Белгородом: хронология событий
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Украина#Харьковская область#Белгород#Следком#Военнопленные#Террористическая атака#Падение самолёта под Белгородом#Ил-76
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