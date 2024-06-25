Следком спустя полгода дал новые подробности о крушении самолёта под Белгородом

Напомним, 24 января 2024 года в рамках предварительных договорённостей на границе Белгородской и Сумской областей должен был состояться обмен военнопленными. Около полудня в Корочанском районе рухнул военный самолёт Ил-76. Все находившиеся на борту люди погибли. В их числе были 65 украинских военнопленных. Позже под Белгородом нашли 670 фрагментов тел погибших.