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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Двое взрослых и трое детей погибли после атаки ВСУ по пляжу в Севастополе

Удар ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе: что известно к этому часу

23 июня 2024, 15:34
Фото: 1MI

Двое взрослых и трое детей погибли после атаки ВСУ по пляжу в Севастополе

Днём 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. По последним данным, после обстрела полуострова американскими ракетами ATACMS погибли пять человек.

Сообщаются, что в результате атаки ВСУ погибли двое взрослых и три ребенка трёх и девяти лет. Также пострадали минимум 124 человека.

В Сети уточняют, что одна из погибших девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. В Telegram-каналах приводят слова, якобы сказанные чиновником: «Я буду мстить за каждого ребёнка, пострадавшего на этом пляже».

Следственный комитет возбудил уголовное о теракте. Понедельник, 24 июня, объявлен в Крыму днём траура.

К месту трагедии приехали скорые и спасатели. Часть людей доставляют на лечение в Москву. Среди пострадавших — много детей, за чьи жизни усиленно борются врачи.

О случившемся первым сообщил в 12:50 губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава сообщил, что над городом сбили пять ракет.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море».

По данным Министерства обороны, удар наносился с помощью дальнобойных американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Подобное вооружение используется для поражения разрывными элементами как можно большего числа людей.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — заверили в военном ведомстве.

Губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов, работавшие ранее в Севастополе, выразили свои соболезнования.

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