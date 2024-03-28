Останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом украинцев могут отдать их семьям

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовали отчёт за период с декабря 2023 года по конец февраля 2024 года. В нём сообщается, что специалисты не смогли установить обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области, так как провести расследование по обычной методологии не представляется возможным из-за «отсутствия доступа».
Инцидент и масштабы человеческих жертв подчёркивают необходимость тщательного, беспристрастного и транспарентного расследования.
говорится в отчёте
Кроме этого, ведомство попросило Москву передать украинской стороне данные о погибших при крушении пленных, а их семьям отдать «любые имеющиеся останки».
Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, разбился в Белгородской области 25 января из-за попадания в него ракеты. Всего на борту находились 65 украинцев и шесть членов экипажа.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обнародовать итоги расследования по крушению военного самолёта.