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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:24

ООН не смогла определить обстоятельства крушения Ил-76 под Белгородом

Останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом украинцев могут отдать их семьям

28 марта 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney

ООН не смогла определить обстоятельства крушения Ил-76 под Белгородом

Об этом сообщается в опубликованном отчёте ведомства. Отмечается, что необходимо провести тщательное и беспристрастное расследование. В то же время в УВКПЧ попросили Москву передать останки погибших при крушении украинцев их родным, пишут «Новые известия».

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовали отчёт за период с декабря 2023 года по конец февраля 2024 года. В нём сообщается, что специалисты не смогли установить обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области, так как провести расследование по обычной методологии не представляется возможным из-за «отсутствия доступа».

Инцидент и масштабы человеческих жертв подчёркивают необходимость тщательного, беспристрастного и транспарентного расследования.
говорится в отчёте

Кроме этого, ведомство попросило Москву передать украинской стороне данные о погибших при крушении пленных, а их семьям отдать «любые имеющиеся останки».

Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, разбился в Белгородской области 25 января из-за попадания в него ракеты. Всего на борту находились 65 украинцев и шесть членов экипажа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обнародовать итоги расследования по крушению военного самолёта.

Путин поручил обнародовать итоги расследования по крушению Ил-76 под Белгородом
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