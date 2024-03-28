Останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом украинцев могут отдать их семьям

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовали отчёт за период с декабря 2023 года по конец февраля 2024 года. В нём сообщается, что специалисты не смогли установить обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области, так как провести расследование по обычной методологии не представляется возможным из-за «отсутствия доступа».