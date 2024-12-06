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Posted 6 декабря, 15:30

Published 6 декабря, 15:30

Modified 6 декабря, 15:30

Updated 6 декабря, 15:30

Скончавшаяся капибара Рудольф

Умер первый «капибарин» Белгорода, а кандидатов на пост мэра стало меньше

6 декабря 2024, 15:30
Фото: Белгородский зоопарк. Скончавшаяся капибара Рудольф
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Новости Белгорода
Сегодня, 6 декабря, белгородцы обсуждали оставшихся кандидатов на пост мэра Белгорода, скончавшегося от рака капибару Рудольфа, а также тех жителей региона, которые выбирали для ПМЖ новые места. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Кто выбыл из гонки на пост мэра?

В ходе конкурса на замещение поста мэра Белгорода комиссия решила, что двое из пяти кандидатов не пройдут на следующий этап. Это произошло 6 декабря после проверки всех документов.

От гонки отстранили Андрея Гусева, выдвинутого «Коммунистической партией Коммунисты России», из-за того, что он не соответствовал квалификационным требованиям к образованию. Также не допустили Максима Алтухова от ЛДПР: у него отсутствовало необходимое образование и не было полного пакета документов.

На следующий этап, который состоится 11 декабря, прошли действующий мэр Валентин Демидов и самовыдвиженцы Сергей Веселов и Максим Малютин.

Двое из пяти не прошли: кто выбыл из конкурса на пост мэра Белгорода?
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Скончался капибара Рудольф

Капибара Рудольф, которого белгородскому зоопарку подарили москвичи, скончался от онкологии. У него ранее диагностировали рак.

Сотрудники зоопарка написали в соцсетях слова сочувствия и отметили, что навсегда запомнят первого «капибарина» Белгорода.

Рудольфу было всего семь месяцев, когда его привезли из Москвы в Белгород. Летом посетители зоопарка впервые увидели животное, но встречи прошли неспокойно для самого Рудольфа: некоторые гости сильно пугали капибару.

В конце сентября сотрудники зоопарка сообщили о проблемах со здоровьем у Рудольфа: он терял вес, у него увеличились лимфоузлы и возникли сложности с дыханием. В октябре его отвезли в столицу на лечение.

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Куда белгородцы предпочитали «бежать» от обстрелов?

По данным Белгородстата, к 1 января текущего года численность населения Белгородской области составила 1 501 600 человек. Из этого числа 65% жителей проживают в городах, а оставшиеся 35% — в сёлах.

В 2023 году в регионе наблюдалась миграционная убыль, достигшая 3649 человек, что на 7467 меньше, чем в 2022 году. Журналисты Бел.Ру решили узнать, куда чаще всего переезжали белгородцы — в российские города или за границу.

Всего в прошлом году за рубеж на постоянное место жительства уехали 12 144 белгородца, из которых 9346 отправились в страны СНГ, а 2798 — в государства дальнего зарубежья. Чаще всего белгородцы выбирали для переезда Украину, Египет, Казахстан, Узбекистан и Армению.

В другие же регионы России переехали 19 338 человек. Наибольшей популярностью в качестве нового ПМЖ у белгородцев пользовалась Москва или Московская область, затем Воронеж, Курск, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Однако в Белгородскую область также продолжают приезжать новые жители. Причём сюда перебираются жители тех же регионов, куда предпочитают уезжать сами белгородцы.

Иностранцы чаще переезжают в Белгородскую область из Украины, Казахстана, Египта, Киргизии и Армении.

В Москву и на Украину? Куда чаще всего уезжали из Белгородской области
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