Умер первый «капибарин» Белгорода, а кандидатов на пост мэра стало меньше

Posted 6 декабря, 15:30
Published 6 декабря, 15:30
Modified 6 декабря, 15:30
Updated 6 декабря, 15:30
В ходе конкурса на замещение поста мэра Белгорода комиссия решила, что двое из пяти кандидатов не пройдут на следующий этап. Это произошло 6 декабря после проверки всех документов.
От гонки отстранили Андрея Гусева, выдвинутого «Коммунистической партией Коммунисты России», из-за того, что он не соответствовал квалификационным требованиям к образованию. Также не допустили Максима Алтухова от ЛДПР: у него отсутствовало необходимое образование и не было полного пакета документов.
На следующий этап, который состоится 11 декабря, прошли действующий мэр Валентин Демидов и самовыдвиженцы Сергей Веселов и Максим Малютин.
Капибара Рудольф, которого белгородскому зоопарку подарили москвичи, скончался от онкологии. У него ранее диагностировали рак.
Сотрудники зоопарка написали в соцсетях слова сочувствия и отметили, что навсегда запомнят первого «капибарина» Белгорода.
Рудольфу было всего семь месяцев, когда его привезли из Москвы в Белгород. Летом посетители зоопарка впервые увидели животное, но встречи прошли неспокойно для самого Рудольфа: некоторые гости сильно пугали капибару.
В конце сентября сотрудники зоопарка сообщили о проблемах со здоровьем у Рудольфа: он терял вес, у него увеличились лимфоузлы и возникли сложности с дыханием. В октябре его отвезли в столицу на лечение.
По данным Белгородстата, к 1 января текущего года численность населения Белгородской области составила 1 501 600 человек. Из этого числа 65% жителей проживают в городах, а оставшиеся 35% — в сёлах.
В 2023 году в регионе наблюдалась миграционная убыль, достигшая 3649 человек, что на 7467 меньше, чем в 2022 году. Журналисты Бел.Ру решили узнать, куда чаще всего переезжали белгородцы — в российские города или за границу.
Всего в прошлом году за рубеж на постоянное место жительства уехали 12 144 белгородца, из которых 9346 отправились в страны СНГ, а 2798 — в государства дальнего зарубежья. Чаще всего белгородцы выбирали для переезда Украину, Египет, Казахстан, Узбекистан и Армению.
В другие же регионы России переехали 19 338 человек. Наибольшей популярностью в качестве нового ПМЖ у белгородцев пользовалась Москва или Московская область, затем Воронеж, Курск, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Однако в Белгородскую область также продолжают приезжать новые жители. Причём сюда перебираются жители тех же регионов, куда предпочитают уезжать сами белгородцы.
Иностранцы чаще переезжают в Белгородскую область из Украины, Казахстана, Египта, Киргизии и Армении.