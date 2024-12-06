Кандидат в мэры Белгорода Веселов: первым делом перенесу цемзавод

Веселов рассказал, что ему понравилось решение Евгения Савченко, когда он стал в первый раз губернатором области, передать университету здание «Чефрановского завода». По его мнению, верное направление работы взял и Юрий Галдун, преобразовав проезжую часть проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Щорса, построив двухуровневые развязки и белгородский «колизей» — новую спортивную арену. Но к ходу работ у кандидата в мэры есть серьёзные вопросы.