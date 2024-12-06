Кандидат в мэры Белгорода Веселов: первым делом перенесу цемзавод

Posted 6 декабря, 12:32
Published 6 декабря, 12:32
Modified 6 декабря, 13:06
Updated 6 декабря, 13:06
На вопрос о том, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на должность сити-менеджера, Сергей Веселов ответил, что ещё никто из руководителей города и области в реальности не занимался городом всерьёз, не имел образа будущего областного центра.
«Поэтому я выдвигаю свой девиз: „Город Белый — город Будущего. Город Будущего — будущее города“».
Веселов рассказал, что ему понравилось решение Евгения Савченко, когда он стал в первый раз губернатором области, передать университету здание «Чефрановского завода». По его мнению, верное направление работы взял и Юрий Галдун, преобразовав проезжую часть проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Щорса, построив двухуровневые развязки и белгородский «колизей» — новую спортивную арену. Но к ходу работ у кандидата в мэры есть серьёзные вопросы.
Из-за ограниченности во времени и возможностях «полноразмерную» программу своей работы Веселов ещё не составлял.
«Составил только далеко не полный перечень вопросов и проблем, требующих безотлагательного решения. Так вот, этот перечень составил пять страниц текста 14-м вордовским кеглем. Плюс кратко обозначил пару путей получения дополнительного финансирования на мои проекты. Например, создание и функционирование предприятий, являющихся строго муниципальной собственностью: по уборке мусора, ЖКХ, строительству».
Сергей Веселов определил три главных качества Белгорода: безопасность, социальность и привлекательность. Исходя из этого и следует решать проблемы города, особенно в нынешних «полувоенных» условиях и «в связи с очень реальными возможностями вражеской активности».
Кандидат в градоначальники рассказал, что в начале 90-х этими вопросами занимался его отец, будучи военным пенсионером. Теперь Сергей Веселов планирует довести их «до логического завершения». Он считает, что большое значение имеет продовольственная, экологическая безопасность.
«Относительно социальности. Прошу прощения, скажу здесь „обычную“ фразу, которая хорошо показывает суть проблемы. Необходимо, чтобы каждый житель, даже каждый гость нашего города — были социально защищёнными в максимально возможной степени».
Веселов рассказывает, что как депутат занимается проблемой закрепления и сохранения статуса многодетности — пожизненно. По его мнению, приказ Министерства труда от 2 апреля 2024 года необоснованно ввёл ограничения на указ президента от 23 января 2024 года о мерах соцподдержки многодетных семей. Также он утверждает, что занимается выплатой белгородским учителям так называемых «боевых» за работу в «полувоенных условиях».
Претендент на должность мэра считает, что туризм производит хорошее наполнение бюджета и напрямую зависит от привлекательности города. От неё же зависит желание людей жить и трудиться в Белгороде, переехать в него на постоянное место жительства.
«Но для улучшения туристических качеств нужна что? Верно — изюминка, привлекающая всех особенность. Которая должна быть выражена не только в наличи интерсных туристических объектов. А и в архитектуре, структуре города. Его красоте, символичности. С чем, к моему очень большому сожалению, имеются серьёзные проблемы. Которые необходимо все решить».
Если получится выиграть конкурс на должность главы администрации Белгорода, Сергей Веселов одним из первых своих решений назвал проблему цемзавода.
«Одно из самых первых конкретных решений — дать юристам задание обосновать возможность и подготовить документы на перенос Белгородского цементного завода. Ускоренное выполнение чего контролировать самым жёстким образом».
Ранее о своих планах в должности сити-менеджера Бел.Ру рассказали Андрей Гусев и Максим Алтухов. Которым, правда, осуществить свои замыслы не получится — конкурсная комиссия не допустила их до второго этапа. А вот Сергей Веселов составит конкуренцию Валентину Демидову, который отвечать на вопросы Бел.Ру отказался, и Максиму Малютину, пока не ответившему на запрос редакции.