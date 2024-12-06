Двое из пяти не прошли: кто выбыл из конкурса на пост мэра Белгорода?

Posted 6 декабря, 10:07
Published 6 декабря, 10:07
Modified 6 декабря, 10:09
Updated 6 декабря, 10:09
На следующий этап конкурса на замещение должности мэра Белгорода не прошли двое кандидатов из пяти. Такое решение комиссия приняла 6 декабря по итогам изучения документов.
Из гонки выбывают выдвинутый «Коммунистической партией коммунисты России» Андрей Гусев и Максим Алтухов от ЛДПР. Первого не допустили на следующий этап из-за «несоответствия квалификационным требованиям к образованию», второго — по той же причине, а также из-за предоставления в конкурсную комиссию неполного комплекта документов.
В итоге на следующий этап прошли действующий мэр Валентин Демидов, а также самовыдвиженцы Сергей Веселов и Максим Малютин.
Второй этап конкурса запланирован на 11 декабря.