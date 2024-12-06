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Posted 6 декабря, 10:07

Published 6 декабря, 10:07

Modified 6 декабря, 10:09

Updated 6 декабря, 10:09

В Белгороде провели первый этап конкурса на замещение должности мэра

Двое из пяти не прошли: кто выбыл из конкурса на пост мэра Белгорода?

6 декабря 2024, 10:07
Фото: пресс-служба горсовета Белгорода. В Белгороде провели первый этап конкурса на замещение должности мэра

Двоих кандидатов на пост мэра Белгорода не пропустили на следующий этап

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Новости Белгорода
6 декабря состоялся первый этап конкурса на замещение должности мэра Белгорода. Комиссия изучила документы пяти кандидатов и сделала выводы — двоих на следующий этап не пропустили. Подробности сообщили в пресс-службе горсовета.

На следующий этап конкурса на замещение должности мэра Белгорода не прошли двое кандидатов из пяти. Такое решение комиссия приняла 6 декабря по итогам изучения документов.

Из гонки выбывают выдвинутый «Коммунистической партией коммунисты России» Андрей Гусев и Максим Алтухов от ЛДПР. Первого не допустили на следующий этап из-за «несоответствия квалификационным требованиям к образованию», второго — по той же причине, а также из-за предоставления в конкурсную комиссию неполного комплекта документов.

В итоге на следующий этап прошли действующий мэр Валентин Демидов, а также самовыдвиженцы Сергей Веселов и Максим Малютин.

Второй этап конкурса запланирован на 11 декабря.

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