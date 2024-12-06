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Posted 6 декабря, 08:19

Published 6 декабря, 08:19

Modified 6 декабря, 08:19

Updated 6 декабря, 08:19

Капибара Рудольф из белгородского зоопарка умер

В зоопарке Белгорода сообщили печальную новость о капибаре Рудольфе

6 декабря 2024, 08:19
Фото: bel.ru. Капибара Рудольф из белгородского зоопарка умер

Капибара Рудольф из белгородского зоопарка умер

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Новости Белгорода
У грызуна ранее обнаружили онкологию. Ветеринары делали всё возможное, но болезнь победила. Новость о смерти Рудольфа пресс-служба белгородского зоопарка сообщила 6 декабря.

Капибара Рудольф из зоопарка Белгорода не выжил. У него ранее выявили рак.

«Новости печальные, но ожидаемые: онкология у грызунов развивается достаточно стремительно. И надежды практически не было. Ветеринары сделали всё, что возможно, были с ним до конца», — сообщили в пресс-службе белгородского зоопарка.

Рудольфу было семь месяцев, когда его из Москвы перевезли в Белгород. Летом его показали первым посетителям. Однако не все белгородцы вели себя адекватно у вольера с грызуном: такое поведение сильно пугало Рудольфа.

В конце сентября сотрудники зоопарка рассказали о том, что у животного возникли проблемы со здоровьем: наблюдались снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание. В октябре Рудольфа забрали на лечение в Москву.

Вместе с тем ранее сообщалось, что в белгородский зоопарк привезут брата капибары Рудольфа.

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