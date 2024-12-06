В зоопарке Белгорода сообщили печальную новость о капибаре Рудольфе

Posted 6 декабря, 08:19
Published 6 декабря, 08:19
Modified 6 декабря, 08:19
Updated 6 декабря, 08:19
Капибара Рудольф из зоопарка Белгорода не выжил. У него ранее выявили рак.
«Новости печальные, но ожидаемые: онкология у грызунов развивается достаточно стремительно. И надежды практически не было. Ветеринары сделали всё, что возможно, были с ним до конца», — сообщили в пресс-службе белгородского зоопарка.
Рудольфу было семь месяцев, когда его из Москвы перевезли в Белгород. Летом его показали первым посетителям. Однако не все белгородцы вели себя адекватно у вольера с грызуном: такое поведение сильно пугало Рудольфа.
В конце сентября сотрудники зоопарка рассказали о том, что у животного возникли проблемы со здоровьем: наблюдались снижение веса, увеличение лимфоузлов и затруднённое дыхание. В октябре Рудольфа забрали на лечение в Москву.
Вместе с тем ранее сообщалось, что в белгородский зоопарк привезут брата капибары Рудольфа.