«Пользы меньше, чем пафоса»: политолог — о службе чиновников в отряде «Барс-Белгород»

Закончил службу в «Барсе» и руководитель регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц. Правда, не по своему желанию. Его уволили и из добровольческого отряда, и с основной должности. Причиной стал громкий скандал.



За это время чиновники могли пройти ускоренный курс молодого бойца, никаких боевых задач они, судя по всему, не решали. Зачем тогда подписывать контракт?