«Пользы меньше, чем пафоса»: политолог — о службе чиновников в отряде «Барс-Белгород»

Posted 6 декабря, 13:09
Published 6 декабря, 13:09
Modified 6 декабря, 13:11
Updated 6 декабря, 13:11
Некоторые белгородские чиновники стали уходить из «Барса» спустя месяц после начала службы. В их числе замгубернатора Рустэм Зайнуллин, главы Губкинского округа Михаил Лобзанов и Красногвардейского района Галина Руденко. Также, судя по всему, скоро должен завершить службу глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.
Закончил службу в «Барсе» и руководитель регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц. Правда, не по своему желанию. Его уволили и из добровольческого отряда, и с основной должности. Причиной стал громкий скандал.
За это время чиновники могли пройти ускоренный курс молодого бойца, никаких боевых задач они, судя по всему, не решали. Зачем тогда подписывать контракт?
У белгородцев уже возникали предположения о том, что чиновники идут в «Барс-Белгород» в рамках PR-акции или для наработки политических очков с закономерным повышением. Первую версию, кстати, комментировал губернатор.
Политолог Илья Гращенков объясняет такой интерес чиновников к участию отряда как раз второй версией. Участие в подобных батальонах не только удобно — так как, в отличие от контракта с Минобороны, не является бессрочным, но и может послужить карьерным толчком.
«Действительно, СВО стала своеобразным трамплином во власть. Это очевидно, потому что есть как минимум программы: „Время героев“, есть сейчас новая программа „Лидеры России. Политика“, которая также будет аккумулировать ветеранов СВО. То есть если ты ветеран СВО, то перед тобой открываются дополнительные возможности», — рассказал эксперт.
Но не все простые военные подходят для государственного управления высокого уровня. Многие из них — «простые работяги», которые не имеют подобного опыта. А укомплектовывать властные структуры управленцами с боевым опытом нужно из уже обученных людей.
Но на разнарядку из администрации президента это, по мнению Гращенкова, не похоже. Он считает, что чиновники сами понимают, как участие в тех же «Барсах» может помочь в продвижении по службе в будущем.
В армии также требуются менеджеры низшего и среднего уровня. Вполне возможно, что государственные служащие не участвуют в боевых действиях, а скорее выполняют функции координаторов. А вот в глазах общественности они и военные, прослужившие несколько лет, будут иметь одинаковый статус.
Стоит вспомнить, что губернатор упоминал о возможной «ротации»: те, кто прослужил в отряде месяц, скорее всего, туда ещё вернутся. Реальная боевая польза от таких бойцов, говорит политолог, очень сомнительна.
«Скорее всего, её гораздо меньше, чем пафоса, с которым они объявляют о заключении контракта с „БАРС-Белгород“, — заключил он.