Ёлочка, гори! Где в Белгороде уже установили главный символ Нового года?

Posted 6 декабря, 11:48
Published 6 декабря, 11:48
Modified 6 декабря, 11:50
Updated 6 декабря, 11:50
Одну из ёлок в центре Белгорода уже нарядили. Речь идёт о дереве в новом парке «Берега». Искусственную ель украсили гирляндой и игрушками, а наверху разместили звезду.
Остальной парк также нарядили к Новому году: живые деревья обвязали гирляндами, а на домиках разместили искусственные ветви и фигурки оленей.
Ещё одна ёлка появится на Соборной площади в Белгороде. Её уже активно собирают, а на верхушке даже успели разместить снежинку. В центре также разместят прошлогодние украшения, но ярмарочных павильонов, судя по всему, не будет. От катка же в этом году решили отказаться. Также в парках Ленина и Победы установят горки.
Кроме этого, Новый год белгородцы смогут встретить забегом с хаски, а также заглянуть в резиденцию Деда Мороза.