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Posted 6 декабря, 11:48

Published 6 декабря, 11:48

Modified 6 декабря, 11:50

Updated 6 декабря, 11:50

На «Берегах» в Белгороде появилась ёлка

Ёлочка, гори! Где в Белгороде уже установили главный символ Нового года?

6 декабря 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney. На «Берегах» в Белгороде появилась ёлка

В Белгороде установили одну из новогодних ёлок

Сюжет
Новый год
Ёлка расположилась на «Берегах». Про остальную территорию парка тоже не забыли: установили ярмарочные домики, а на деревьях появились гирлянды. Подробности сообщили в официальной группе парка.

Одну из ёлок в центре Белгорода уже нарядили. Речь идёт о дереве в новом парке «Берега». Искусственную ель украсили гирляндой и игрушками, а наверху разместили звезду.

Остальной парк также нарядили к Новому году: живые деревья обвязали гирляндами, а на домиках разместили искусственные ветви и фигурки оленей.

Ещё одна ёлка появится на Соборной площади в Белгороде. Её уже активно собирают, а на верхушке даже успели разместить снежинку. В центре также разместят прошлогодние украшения, но ярмарочных павильонов, судя по всему, не будет. От катка же в этом году решили отказаться. Также в парках Ленина и Победы установят горки.

Кроме этого, Новый год белгородцы смогут встретить забегом с хаски, а также заглянуть в резиденцию Деда Мороза.

Видео: Telegram-канал «Берега». Территория парка
На верхушке главной ёлки Белгорода уже появилась снежинка
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