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Posted 5 декабря, 07:26

Published 5 декабря, 07:26

Modified 5 декабря, 07:26

Updated 5 декабря, 07:26

Пять районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, есть разрушения

В Белгороде ночью гремели взрывы, но город в сводку ЧП не попал

5 декабря 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney. Пять районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, есть разрушения

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 63 снарядами и 40 БПЛА

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Обстрел
Под удар попали пять районов. Ранения получили трое жителей, есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Громко минувшей ночью было и в Белгороде, но в сводку ЧП город не попал.

Из-за атак ВСУ пострадали три жителя Шебекино. Двоих мужчин в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Третьему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего в муниципалитете повреждения получили один МКД, 14 частных домов, четыре надворные постройки, восемь авто и коммерческий объект. Из-за ночной атаки БПЛА по Шебекино оказались полностью уничтожены три авто и «Газель», а в селе Терновое частично разрушен дом.

Один многоквартирный дом и пять автомобилей пострадали при атаке на Белгородский район. В Борисовском районе из-за налёта БПЛА загорелся автомобиль, его оперативно потушили.

Сразу в двух муниципалитетах жители некоторых сёл остались без света из-за обстрелов. Так, в Грайворонском округе это коснулось сразу 13 населённых пунктов, а в Краснояружском районе — шести. Аварийные бригады уже занимаются восстановительными работами.

Двое мужчин ранены в белгородском Шебекино после атаки беспилотников
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