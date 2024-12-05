В Белгороде ночью гремели взрывы, но город в сводку ЧП не попал

Всего в муниципалитете повреждения получили один МКД, 14 частных домов, четыре надворные постройки, восемь авто и коммерческий объект. Из-за ночной атаки БПЛА по Шебекино оказались полностью уничтожены три авто и «Газель», а в селе Терновое частично разрушен дом.