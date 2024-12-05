В Белгороде ночью гремели взрывы, но город в сводку ЧП не попал

Posted 5 декабря, 07:26
Published 5 декабря, 07:26
Modified 5 декабря, 07:26
Updated 5 декабря, 07:26
Из-за атак ВСУ пострадали три жителя Шебекино. Двоих мужчин в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Третьему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Всего в муниципалитете повреждения получили один МКД, 14 частных домов, четыре надворные постройки, восемь авто и коммерческий объект. Из-за ночной атаки БПЛА по Шебекино оказались полностью уничтожены три авто и «Газель», а в селе Терновое частично разрушен дом.
Один многоквартирный дом и пять автомобилей пострадали при атаке на Белгородский район. В Борисовском районе из-за налёта БПЛА загорелся автомобиль, его оперативно потушили.
Сразу в двух муниципалитетах жители некоторых сёл остались без света из-за обстрелов. Так, в Грайворонском округе это коснулось сразу 13 населённых пунктов, а в Краснояружском районе — шести. Аварийные бригады уже занимаются восстановительными работами.