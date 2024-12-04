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Posted 4 декабря, 07:32

Published 4 декабря, 07:32

Modified 4 декабря, 07:34

Updated 4 декабря, 07:34

Беспилотник накануне сбили в одном из неприграничных районов Белгородской области

Всё дальше от границы: где на этот раз в Белгородской области сбили БПЛА?

4 декабря 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотник накануне сбили в одном из неприграничных районов Белгородской области

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области шесть снарядов и 18 БПЛА

Сюжет
Обстрел
За день под огонь ВСУ попали пять муниципалитетов Белгородской области. Два человека получили ранения, на земле есть разрушения, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Устинка Белгородского района при ударе БПЛА по частному дому пострадал один мирный житель. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. Второй житель получил ранения в посёлке Политотдельский: там дрон ударил по многоквартирному дому. Белгородца разместили в горбольнице № 2.

В муниципалитете за сутки повреждения получили четыре частных дома, один МКД и надворная постройка.

В Шебекинском округе повреждения зафиксировали в трёх частных домах, двух авто, ЛЭП и здании одного из предприятий. В Валуйском округе пострадало одно домовладение.

ВСУ также ударили по Грайворонскому округу и Чернянскому району, но здесь обошлось без последствий на земле. В последнем районе система ПВО сбила украинский беспилотник.

Один дрон взорвался при атаке на МКД, второй — на предприятии. Ранен мужчина
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