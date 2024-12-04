Всё дальше от границы: где на этот раз в Белгородской области сбили БПЛА?

Posted 4 декабря, 07:32
Published 4 декабря, 07:32
Modified 4 декабря, 07:34
Updated 4 декабря, 07:34
В селе Устинка Белгородского района при ударе БПЛА по частному дому пострадал один мирный житель. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. Второй житель получил ранения в посёлке Политотдельский: там дрон ударил по многоквартирному дому. Белгородца разместили в горбольнице № 2.
В муниципалитете за сутки повреждения получили четыре частных дома, один МКД и надворная постройка.
В Шебекинском округе повреждения зафиксировали в трёх частных домах, двух авто, ЛЭП и здании одного из предприятий. В Валуйском округе пострадало одно домовладение.
ВСУ также ударили по Грайворонскому округу и Чернянскому району, но здесь обошлось без последствий на земле. В последнем районе система ПВО сбила украинский беспилотник.