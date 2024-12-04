Всё дальше от границы: где на этот раз в Белгородской области сбили БПЛА?

В селе Устинка Белгородского района при ударе БПЛА по частному дому пострадал один мирный житель. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. Второй житель получил ранения в посёлке Политотдельский: там дрон ударил по многоквартирному дому. Белгородца разместили в горбольнице № 2.