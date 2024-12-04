Двое мужчин ранены в белгородском Шебекино после атаки беспилотников

Сюжет Приграничье

Ещё двое мужчин ранены в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область. Оба — в Шебекино, оба — вследствие атак беспилотников. Что известно о состоянии пострадавших и какие есть разрушения, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.