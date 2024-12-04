Двое мужчин ранены в белгородском Шебекино после атаки беспилотников

Posted 4 декабря, 11:37
Published 4 декабря, 11:37
Modified 4 декабря, 11:39
Updated 4 декабря, 11:39
Первый мирный житель оказался слишком близко к месту удара украинского дрона о дорожное полотно. Устройство взорвалось, из-за чего мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение груди.
Несмотря на травмы, он смог самостоятельно обратиться за помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. Сейчас медицинскую помощь ему оказывают там, а после намерены перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.
Обстоятельства ранения второго мужчины не уточняются. Известно, что в ту же больницу его помогли доставить бойцы самообороны. Врачи диагностировали у пациента минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Госпитализация не потребовалась, долечиваться мужчина будет дома.
Помимо пострадавших, в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Осколками посекло четыре легковых авто.