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Posted 4 декабря, 11:37

Published 4 декабря, 11:37

Modified 4 декабря, 11:39

Updated 4 декабря, 11:39

Два человека пострадали в Шебекино из-за атак БПЛА

Двое мужчин ранены в белгородском Шебекино после атаки беспилотников

4 декабря 2024, 11:37
Фото: 1MI. Два человека пострадали в Шебекино из-за атак БПЛА
Сюжет
Приграничье
Ещё двое мужчин ранены в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область. Оба — в Шебекино, оба — вследствие атак беспилотников. Что известно о состоянии пострадавших и какие есть разрушения, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Первый мирный житель оказался слишком близко к месту удара украинского дрона о дорожное полотно. Устройство взорвалось, из-за чего мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение груди.

Несмотря на травмы, он смог самостоятельно обратиться за помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. Сейчас медицинскую помощь ему оказывают там, а после намерены перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Обстоятельства ранения второго мужчины не уточняются. Известно, что в ту же больницу его помогли доставить бойцы самообороны. Врачи диагностировали у пациента минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Госпитализация не потребовалась, долечиваться мужчина будет дома.

Помимо пострадавших, в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Осколками посекло четыре легковых авто.

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