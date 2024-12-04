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Posted 4 декабря, 15:56

Published 4 декабря, 15:56

Modified 4 декабря, 15:58

Updated 4 декабря, 15:58

Раненного при обстреле белгородца довезли до больницы на проезжающем мимо авто

Раненного при обстреле белгородца довезли до больницы на проезжающем мимо авто

4 декабря 2024, 15:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
ВСУ 4 декабря атаковали частные дома и авто в Шебекино. У пострадавшего мужчины диагностировали осколочные ранения спины. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 4 декабря, ВСУ атаковали Шебекино. В результате атаки ранения получил один местный житель. Мужчину с осколочным ранением спины попутным транспортом довезли до Шебекинской ЦРБ. После оказания медпомощи жителя перевезут в горбольницу №2 Белгорода.

Также на земле зафиксировали некоторые разрушения. Так, в 10 частных домах пострадали окна, кровли, фасады и заборы. Один из украинских БПЛА атаковал припаркованный легковой автомобиль.

Кроме этого, губернатор напомнил жителям внимательнее смотреть под ноги, поскольку ВСУ вновь начали активнее разбрасывать по городу мины «Колокольчик».

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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