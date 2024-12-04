Раненного при обстреле белгородца довезли до больницы на проезжающем мимо авто

Posted 4 декабря, 15:56
Published 4 декабря, 15:56
Modified 4 декабря, 15:58
Updated 4 декабря, 15:58
Сегодня, 4 декабря, ВСУ атаковали Шебекино. В результате атаки ранения получил один местный житель. Мужчину с осколочным ранением спины попутным транспортом довезли до Шебекинской ЦРБ. После оказания медпомощи жителя перевезут в горбольницу №2 Белгорода.
Также на земле зафиксировали некоторые разрушения. Так, в 10 частных домах пострадали окна, кровли, фасады и заборы. Один из украинских БПЛА атаковал припаркованный легковой автомобиль.
Кроме этого, губернатор напомнил жителям внимательнее смотреть под ноги, поскольку ВСУ вновь начали активнее разбрасывать по городу мины «Колокольчик».