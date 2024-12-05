Ночные атаки дронов привели к большим пожарам в Белгородской области

Posted 5 декабря, 06:16
Published 5 декабря, 06:16
Modified 5 декабря, 06:18
Updated 5 декабря, 06:18
Минувшей ночью во двор многоквартирного дома в Шебекино украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств. В результате атаки загорелись три авто и одна «Газель» — их полностью уничтожило. В нескольких квартирах дома выбило окна, повреждён лестничный марш одного из подъездов.
Ещё один дрон сбросил взрывное устройство на посёлок Политотдельский Белгородского района. Там загорелся автомобиль, но сотрудники МЧС успели вовремя его потушить. Из-за второго БПЛА пострадали ещё две машины.
В селе Грузское Борисовского района также загорелся автомобиль. Возгорание удалось ликвидировать.
Добавим, что ближе к четырём часам утра по всей Белгородской области объявляли ракетную опасность. В это время жители Харгоры слышали громкие звуки. Отбой дали только в 05:14.