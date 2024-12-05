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Posted 5 декабря, 06:16

Published 5 декабря, 06:16

Modified 5 декабря, 06:18

Updated 5 декабря, 06:18

В Белгородской области ночью после атак дронов горел транспорт

Ночные атаки дронов привели к большим пожарам в Белгородской области

5 декабря 2024, 06:16
Фото: 1MI. В Белгородской области ночью после атак дронов горел транспорт

ВСУ ночью атаковали беспилотниками три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Этой ночью ВСУ атаковали Шебекино, Политотдельский и Грузское. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал. Подробнее о разрушениях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Минувшей ночью во двор многоквартирного дома в Шебекино украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств. В результате атаки загорелись три авто и одна «Газель» — их полностью уничтожило. В нескольких квартирах дома выбило окна, повреждён лестничный марш одного из подъездов.

Ещё один дрон сбросил взрывное устройство на посёлок Политотдельский Белгородского района. Там загорелся автомобиль, но сотрудники МЧС успели вовремя его потушить. Из-за второго БПЛА пострадали ещё две машины.

В селе Грузское Борисовского района также загорелся автомобиль. Возгорание удалось ликвидировать.

Добавим, что ближе к четырём часам утра по всей Белгородской области объявляли ракетную опасность. В это время жители Харгоры слышали громкие звуки. Отбой дали только в 05:14.

Всё дальше от границы: где на этот раз в Белгородской области сбили БПЛА?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Шебекино#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Грузское#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Полиотдельский
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