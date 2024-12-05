Ночные атаки дронов привели к большим пожарам в Белгородской области

Минувшей ночью во двор многоквартирного дома в Шебекино украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств. В результате атаки загорелись три авто и одна «Газель» — их полностью уничтожило. В нескольких квартирах дома выбило окна, повреждён лестничный марш одного из подъездов.