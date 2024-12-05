Четыре человека ранены после обстрелов Шебекино в Белгородской области

Posted 5 декабря, 12:55
Published 5 декабря, 12:55
Modified 5 декабря, 13:16
Updated 5 декабря, 13:16
В Белгородской области город Шебекино дважды попал под обстрел. Ранены четверо мужчин. В больницу их везут с осколочными ранениями и черепно-мозговыми травмами.
Повреждено восемь частных домов. Также перебиты линия электропередачи и газопровод. Под удар попал и один автомобиль.
Накануне обстрелам и налётам БПЛА подверглись пять районов Белгородской области. Пострадали трое мирных жителей: все они ранены при атаках на Шебекино.
Громко минувшей ночью было и в Белгороде. Однако о последствиях в городе оперштаб не сообщал. В то же время разрушения выявили в микрорайоне Улитка.