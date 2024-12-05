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Posted 5 декабря, 12:55

Published 5 декабря, 12:55

Modified 5 декабря, 13:16

Updated 5 декабря, 13:16

Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области

Четыре человека ранены после обстрелов Шебекино в Белгородской области

5 декабря 2024, 12:55
Фото: 1MI. Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области
Сюжет
Обстрел
Пострадавшие получили осколочные ранения и черепно-мозговые травмы. Разрушения есть в частных домах, повреждён автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области город Шебекино дважды попал под обстрел. Ранены четверо мужчин. В больницу их везут с осколочными ранениями и черепно-мозговыми травмами.

Повреждено восемь частных домов. Также перебиты линия электропередачи и газопровод. Под удар попал и один автомобиль.

Накануне обстрелам и налётам БПЛА подверглись пять районов Белгородской области. Пострадали трое мирных жителей: все они ранены при атаках на Шебекино.

Громко минувшей ночью было и в Белгороде. Однако о последствиях в городе оперштаб не сообщал. В то же время разрушения выявили в микрорайоне Улитка.

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