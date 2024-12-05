В Сети появились фото последствий ночных взрывов под Белгородом

Posted 5 декабря, 09:51
Published 5 декабря, 09:51
Modified 5 декабря, 09:53
Updated 5 декабря, 09:53
Повреждённая многоэтажка расположена в микрорайоне Улитка. Местные жители сообщили, что ночью после громких звуков здесь выбило окна и часть фасада здания. Осколки заметили и на земле рядом с домом.
О каких-либо других последствиях или пострадавших информации не поступало.
Ранее губернатор сообщил, что по Белгородскому району за сутки было выпущено 15 БПЛА. Десять из них удалось сбить системе ПВО. В муниципалитете повреждён один многоквартирный дом и пять автомобилей.