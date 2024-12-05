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Posted 5 декабря, 09:51

Published 5 декабря, 09:51

Modified 5 декабря, 09:53

Updated 5 декабря, 09:53

Повреждённая многоэтажка

В Сети появились фото последствий ночных взрывов под Белгородом

5 декабря 2024, 09:51
Фото: «Открытый Белгород». Повреждённая многоэтажка

Многоэтажный дом на Улитке под Белгородом мог пострадать при ночной атаке дронов

Сюжет
Новости Белгорода
Ночью Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Жители Белгорода слышали взрывы, но последствий в областном центре нет. Вместе с тем сообщается об атаке на многоквартирный дом в микрорайоне Улитка. Фото последствий показал «Открытый Белгород»,

Повреждённая многоэтажка расположена в микрорайоне Улитка. Местные жители сообщили, что ночью после громких звуков здесь выбило окна и часть фасада здания. Осколки заметили и на земле рядом с домом.

О каких-либо других последствиях или пострадавших информации не поступало.

Ранее губернатор сообщил, что по Белгородскому району за сутки было выпущено 15 БПЛА. Десять из них удалось сбить системе ПВО. В муниципалитете повреждён один многоквартирный дом и пять автомобилей.

Повреждённая многоэтажкаПовреждённая многоэтажка
Повреждённая многоэтажка. Фото: «Открытый Белгород»
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