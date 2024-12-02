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Posted 2 декабря, 12:28

Published 2 декабря, 12:28

Modified 2 декабря, 16:54

Updated 2 декабря, 16:54

На Харьковской горе виднеется лёгкая дымка

Опять о старом? Белгородцы вновь пожаловались на запах гари

2 декабря 2024, 12:28
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. На Харьковской горе виднеется лёгкая дымка

В Белгороде спустя два месяца вспомнили о гари

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Новости Белгорода
Читатели Бел.Ру рассказали, что утром и днём в понедельник, 2 декабря, почувствовали в областной столице до боли знакомый запах. На улице жителей встретили запах гари и лёгкая дымка. Но сообщения о проблеме единичные. Неужели снова город начнёт задыхаться?

Неприятный запах заметили сначала на Харьковской горе. Там же в воздухе как будто стояла неплотная белая дымка, рассказали редакции местные жители. Журналисты Бел.Ру решили спросить остальных подписчиков, чувствовали ли они что-то подобное.

Массовых обращений не поступило. Единственное сообщение пришло от жителя центра города. Он подтвердил, что тоже ощущал гарь с утра.

Является ли запах, как и два месяца назад, масштабной проблемой и что может быть его причиной — пока неизвестно.

Напомним, что ранее на гарь белгородцы жаловались в конце сентября. Проблема усугубилась в начале октября: люди говорили, что ночью и утром буквально невозможно дышать, а над городом навис смог. О похожей проблеме говорили также в Брянске и Курске.

Качество воздуха проверили в Роспотребнадзоре, но превышения допустимых значений не обнаружили. Версии о причинах вони у властей расходились. В региональном МЧС объяснили гарь горением лесов в Харьковской области.

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Воздух в Белгороде проверили после жалоб на запах гари. Нашли что-то опасное?
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