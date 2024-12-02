Опять о старом? Белгородцы вновь пожаловались на запах гари

Posted 2 декабря, 12:28
Published 2 декабря, 12:28
Modified 2 декабря, 16:54
Updated 2 декабря, 16:54
Неприятный запах заметили сначала на Харьковской горе. Там же в воздухе как будто стояла неплотная белая дымка, рассказали редакции местные жители. Журналисты Бел.Ру решили спросить остальных подписчиков, чувствовали ли они что-то подобное.
Массовых обращений не поступило. Единственное сообщение пришло от жителя центра города. Он подтвердил, что тоже ощущал гарь с утра.
Является ли запах, как и два месяца назад, масштабной проблемой и что может быть его причиной — пока неизвестно.
Напомним, что ранее на гарь белгородцы жаловались в конце сентября. Проблема усугубилась в начале октября: люди говорили, что ночью и утром буквально невозможно дышать, а над городом навис смог. О похожей проблеме говорили также в Брянске и Курске.
Качество воздуха проверили в Роспотребнадзоре, но превышения допустимых значений не обнаружили. Версии о причинах вони у властей расходились. В региональном МЧС объяснили гарь горением лесов в Харьковской области.