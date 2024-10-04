«Хоть противогаз надевай»: утро для белгородцев снова началось с гари и дымки

Проблема эта отнюдь не нова, на вонь люди жалуются уже около трёх недель. Особенно невозможно спать: можно закрыть окна, створки лоджий и балконов, но тянуть будет через вытяжку. Хотя теперь запах распространяется не только глубокой ночью, но и днём.