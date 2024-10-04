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Posted 4 октября, 06:35

Published 4 октября, 06:35

Modified 4 октября, 07:36

Updated 4 октября, 07:36

Город накрыла туча смога

«Хоть противогаз надевай»: утро для белгородцев снова началось с гари и дымки

4 октября 2024, 06:35
Фото: bel.ru
Город накрыла туча смога

Белгородцы вновь массово жалуются на запах гари

Сюжет
Новости Белгорода
Жители нескольких районов Белгородской области в пятничное утро пожаловались на смог и жуткий запах гари. Подобные сообщения поступают уже на протяжении нескольких недель. Чиновники объясняются всё так же, но проблема не решается?

Утро у белгородцев снова началось не с кофе, а с запаха гари и дымки. Пожаловались на неприятное начало дня жители Белгорода, Разумного, Северного, Строителя.

Проблема эта отнюдь не нова, на вонь люди жалуются уже около трёх недель. Особенно невозможно спать: можно закрыть окна, створки лоджий и балконов, но тянуть будет через вытяжку. Хотя теперь запах распространяется не только глубокой ночью, но и днём.

«В городе невозможно дышать, хоть противогаз надевай, что же это такое? До этого тоже были пожары, но такого не было никогда. Ни днём ни ночью не продохнуть», — пишут местные жители в соцсетях.
Дым ратянулся по БелгородуДым ратянулся по Белгороду
Дымку в Белгороде посвечивает рассветДымку в Белгороде посвечивает рассвет
Утренний вид из окна на пересечение Ватутина-Губкина и ДубовоеУтренний вид из окна на пересечение Ватутина-Губкина и Дубовое
Утренний вид из окна на пересечение Ватутина-Губкина и ДубовоеУтренний вид из окна на пересечение Ватутина-Губкина и Дубовое
Дым ратянулся по Белгороду. Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Чиновники, отвечая на жалобы, ссылаются на сложную пожароопасную обстановку. В регионе из-за засушливой и жаркой погоды летом установили максимальный уровень пожароопасности.

Например, глава Белгородского района Анна Куташова сообщила, что «свои неудобства» накладывают происходящие периодически на территории Дубового возгорания «травяного покрова».

Тушение, по всей видимости, не очень помогает решить проблему. Со слов жителей Зелёной Поляны, торфяник в их районе горит и дымит четвёртый день.

«Машины приезжают, привозят воду на тракторе, вроде перекапывают, но всё бесполезно. Скорее уже подрывы делать надо», — рассказала белгородка.

Как пояснил министр природопользования Роман Татаринцев, ночью продукты горения опускаются в приземные слои атмосферы, поэтому запах чувствуется сильнее. Но это не значит, что людей «травят».

Специалисты Росгидромета регулярно проводят мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Белгороде, превышения допустимых значений не было, заключил Татаринцев.

Откуда дымка, запах гари и столько пыли в воздухе? Отвечает белгородский министр
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