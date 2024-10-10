Не только в Белгороде: в Курске жалуются на дым и запах гари

Posted 10 октября, 09:48
Published 10 октября, 09:48
Modified 10 октября, 09:59
Updated 10 октября, 09:59
Белгородская проблема распространилась по всему приграничью. Её наблюдали и в Брянской, и в Курской областях. Утро четверга, 10 октября, в Курске началось с жалоб жителей на дымку и неприятный запах.
Куряне рассказали, что гарь и дым начали скапливаться вечером и ночью среды на северо-западном районе города. Дышать, говорят люди, «просто невозможно», душит кашель. Детей на улицу не выпустишь, а запах даже при закрытых окнах проникает в квартиру. Осадок собирается на машинах.
Недавно в региональном МЧС сообщили, что неподалёку от деревни Большое Шумаково Курского района неделю горят торфяники, потушить их не получается. Загорелись они из-за «боевых действий в рамках СВО», но в ведомстве пожар с дымом и вонью не связывают.
В отличие от Роспотребнадзора. Там отметили, что в воздухе обнаружено превышение концентраций формальдегида и оксида углерода. В правительстве области пообещали, что министерство природы проведёт заборы воздуха вблизи предприятий и полей.
Три недели писали о дыме и гари и белгородцы. Особенно остро проблему ощутили в прошлую пятницу, 4 октября. Причиной назвали горевшие леса в Харьковской области. Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев заявлял, что вреда здоровью населения происшествие не нанесёт, а качество воздуха соответствует нормативным показателям, сообщили в Роспотребнадзоре.