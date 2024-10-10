Не только в Белгороде: в Курске жалуются на дым и запах гари

Недавно в региональном МЧС сообщили, что неподалёку от деревни Большое Шумаково Курского района неделю горят торфяники, потушить их не получается. Загорелись они из-за «боевых действий в рамках СВО», но в ведомстве пожар с дымом и вонью не связывают.