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Posted 10 октября, 09:48

Published 10 октября, 09:48

Modified 10 октября, 09:59

Updated 10 октября, 09:59

Курск, как и Белгород на прошлой неделе, накрыло облако дыма

Не только в Белгороде: в Курске жалуются на дым и запах гари

10 октября 2024, 09:48
Фото: 1MI
Курск, как и Белгород на прошлой неделе, накрыло облако дыма

В курском МЧС объяснили причины дыма и неприятного запаха после жалоб жителей

Сюжет
Пожар
Куряне вслед за белгородцами пожаловались на облако дыма и запах гари, который появился в областном центре утром четверга. Причина предсказуема — пожар на торфяниках, который не могут потушить уже неделю, пишут «Курские известия». Качество воздуха испортилось?

Белгородская проблема распространилась по всему приграничью. Её наблюдали и в Брянской, и в Курской областях. Утро четверга, 10 октября, в Курске началось с жалоб жителей на дымку и неприятный запах.

Куряне рассказали, что гарь и дым начали скапливаться вечером и ночью среды на северо-западном районе города. Дышать, говорят люди, «просто невозможно», душит кашель. Детей на улицу не выпустишь, а запах даже при закрытых окнах проникает в квартиру. Осадок собирается на машинах.

Недавно в региональном МЧС сообщили, что неподалёку от деревни Большое Шумаково Курского района неделю горят торфяники, потушить их не получается. Загорелись они из-за «боевых действий в рамках СВО», но в ведомстве пожар с дымом и вонью не связывают.

В отличие от Роспотребнадзора. Там отметили, что в воздухе обнаружено превышение концентраций формальдегида и оксида углерода. В правительстве области пообещали, что министерство природы проведёт заборы воздуха вблизи предприятий и полей.

Три недели писали о дыме и гари и белгородцы. Особенно остро проблему ощутили в прошлую пятницу, 4 октября. Причиной назвали горевшие леса в Харьковской области. Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев заявлял, что вреда здоровью населения происшествие не нанесёт, а качество воздуха соответствует нормативным показателям, сообщили в Роспотребнадзоре.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Пожар#Курская область#Курск#Загрязнение#Воздух#Брянская область#Белгород#Дым#Гарь#Торфяники
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