Воздух в Белгороде проверили после жалоб на запах гари. Нашли что-то опасное?

Posted 5 октября, 07:39
Published 5 октября, 07:39
Modified 5 октября, 07:41
Updated 5 октября, 07:41
Белгород как минимум с 20-х чисел сентября периодически накрывает запахом гари. Ситуация ухудшилась утром 4 октября, когда над городом вдобавок навис смог. На фоне происходящего белгородцы переживали: насколько безопасен воздух?
Замеры сделали накануне на трёх улицах Белгорода: Будённого, Некрасова и Победы. Кроме того, проверку провели в Таврово и в Разумном в Белгородском районе. Воздух изучали на наличие загрязняющих веществ: окиси углерода, взвешенных веществ, диоксида серы, формальдегида, метана, фенола, углерода (сажи).
По итогам проверки в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что по состоянию на 4 октября «превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ» не было.
Однако в случае очередного появления запаха гари белгородцам порекомендовали по возможности ограничить нахождение на улице, делать дома влажную уборку, а при ухудшении самочувствия — ограничить физнагрузки, пить больше воды и при необходимости обратиться к врачу.
Отметим, что дымный запах накануне охватил также Брянск и Курск. Причина проблем называлась та же — природные пожары. В Брянске Роспотребнадзор выявил превышение гигиенических нормативов по показателю CO2 (оксид углерода), а в Курске — превышения предельно-допустимых концентраций по содержанию оксида углерода (2 ПДК) и формальдегида (1,6 ПДК).