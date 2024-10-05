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Posted 5 октября, 07:39

Published 5 октября, 07:39

Modified 5 октября, 07:41

Updated 5 октября, 07:41

Белгород накануне окутало смогом и вновь накрыло запахом гари

Воздух в Белгороде проверили после жалоб на запах гари. Нашли что-то опасное?

5 октября 2024, 07:39
Фото: bel.ru
Белгород накануне окутало смогом и вновь накрыло запахом гари

В Белгороде проверили воздух на фоне сохраняющегося запаха гари

Сюжет
Проверка
Замеры сделали на трёх улицах города, а также в Таврово и в Разумном. Проверку проводили вчера, об итогах рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Белгород как минимум с 20-х чисел сентября периодически накрывает запахом гари. Ситуация ухудшилась утром 4 октября, когда над городом вдобавок навис смог. На фоне происходящего белгородцы переживали: насколько безопасен воздух?

Замеры сделали накануне на трёх улицах Белгорода: Будённого, Некрасова и Победы. Кроме того, проверку провели в Таврово и в Разумном в Белгородском районе. Воздух изучали на наличие загрязняющих веществ: окиси углерода, взвешенных веществ, диоксида серы, формальдегида, метана, фенола, углерода (сажи).

По итогам проверки в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что по состоянию на 4 октября «превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ» не было.

Однако в случае очередного появления запаха гари белгородцам порекомендовали по возможности ограничить нахождение на улице, делать дома влажную уборку, а при ухудшении самочувствия — ограничить физнагрузки, пить больше воды и при необходимости обратиться к врачу.

Отметим, что дымный запах накануне охватил также Брянск и Курск. Причина проблем называлась та же — природные пожары. В Брянске Роспотребнадзор выявил превышение гигиенических нормативов по показателю CO2 (оксид углерода), а в Курске — превышения предельно-допустимых концентраций по содержанию оксида углерода (2 ПДК) и формальдегида (1,6 ПДК).

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