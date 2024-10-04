Не только белгородцы: на гарь и дым жалуются жители ещё двух приграничных регионов

В Белгородской, Курской и Брянской областях людей душит запах гари

Сюжет Пожары

Беда с загрязнением воздуха есть не только в Белгородской области. Гарь и смог также донимают курян и брянцев. У первых они связаны с человеческим фактором, а у вторых, как у белгородцев, с ландшафтными пожарами.