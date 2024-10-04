Не только белгородцы: на гарь и дым жалуются жители ещё двух приграничных регионов

Posted 4 октября, 08:07
Published 4 октября, 08:07
Modified 4 октября, 11:35
Updated 4 октября, 11:35
Белгородцы в пятничное утро вновь проснулись от удушающего запаха гари. Он портит жителям настроение уже несколько недель, а на область регулярно спускается облако дыма и смога.
Первые подобные сообщения появились в конце августа. Тогда власти объясняли это по-разному, но теперь используют одинаковую риторику: из-за высокой пожароопасности в регионе регулярно возникают ландшафтные пожары, продукты горения которых не может прибить к почве дождь — осадков просто нет.
Министр природопользования Белгородской области объяснил, как специалисты следят за качеством воздуха и вреден ли текущий уровень загрязнения для здоровья людей.
Но белгородцы в своих страданиях не одиноки. На непростую ситуацию с пожарами жалуются и жители других приграничных регионов.
Глава администрации приграничного Климовского района Брянской области Александр Исаев предупредил граждан о непростой ситуации с пожарами. Плотная дымка и запах гари, по его словам, в муниципалитете наблюдаются также около трёх недель.
Возникают лесные и торфяные пожары, продолжает он, на территориях вблизи границы с Украиной. Хоть тушить их и опасно, но специалисты и добровольцы работают над локализацией возгораний, следует из материала Telegram-канала «Брянск и новости».
Людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми болезнями рекомендовали меньше находиться на улице, особенно в утренние и вечерние часы.
Кроме того, о запахе гари сообщают и жители Брянска, пишет местное издание «Брянские новости». Однако в этом случае официальных комментариев от МЧС и Роспотребнадзора не было.
Не обошла проблема и курян, сообщает издание «Курские известия». Сначала жалобы в основном поступали из Сеймского округа, но теперь о запахе дыма и жжёного пластика пишут и жители Северо-западного микрорайона и центра.
В курском МЧС пояснили: хоть в регионе и установлен пятый класс пожарной опасности, действует особый противопожарный режим и запрет на разведение открытого огня, жители всё равно сжигают сухую траву, ботву на своих участках.