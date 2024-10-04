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Posted 4 октября, 08:07

Published 4 октября, 08:07

Modified 4 октября, 11:35

Updated 4 октября, 11:35

Утренний вид из окна на пересечение Ватутина-Губкина и Дубовое

Не только белгородцы: на гарь и дым жалуются жители ещё двух приграничных регионов

4 октября 2024, 08:07
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Утренний вид из окна на пересечение Ватутина-Губкина и Дубовое

В Белгородской, Курской и Брянской областях людей душит запах гари

Сюжет
Пожары
Беда с загрязнением воздуха есть не только в Белгородской области. Гарь и смог также донимают курян и брянцев. У первых они связаны с человеческим фактором, а у вторых, как у белгородцев, с ландшафтными пожарами.

Белгородцы в пятничное утро вновь проснулись от удушающего запаха гари. Он портит жителям настроение уже несколько недель, а на область регулярно спускается облако дыма и смога.

Первые подобные сообщения появились в конце августа. Тогда власти объясняли это по-разному, но теперь используют одинаковую риторику: из-за высокой пожароопасности в регионе регулярно возникают ландшафтные пожары, продукты горения которых не может прибить к почве дождь — осадков просто нет.

Министр природопользования Белгородской области объяснил, как специалисты следят за качеством воздуха и вреден ли текущий уровень загрязнения для здоровья людей.

Но белгородцы в своих страданиях не одиноки. На непростую ситуацию с пожарами жалуются и жители других приграничных регионов.

Глава администрации приграничного Климовского района Брянской области Александр Исаев предупредил граждан о непростой ситуации с пожарами. Плотная дымка и запах гари, по его словам, в муниципалитете наблюдаются также около трёх недель.

Возникают лесные и торфяные пожары, продолжает он, на территориях вблизи границы с Украиной. Хоть тушить их и опасно, но специалисты и добровольцы работают над локализацией возгораний, следует из материала Telegram-канала «Брянск и новости».

Людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми болезнями рекомендовали меньше находиться на улице, особенно в утренние и вечерние часы.

Кроме того, о запахе гари сообщают и жители Брянска, пишет местное издание «Брянские новости». Однако в этом случае официальных комментариев от МЧС и Роспотребнадзора не было.

Не обошла проблема и курян, сообщает издание «Курские известия». Сначала жалобы в основном поступали из Сеймского округа, но теперь о запахе дыма и жжёного пластика пишут и жители Северо-западного микрорайона и центра.

В курском МЧС пояснили: хоть в регионе и установлен пятый класс пожарной опасности, действует особый противопожарный режим и запрет на разведение открытого огня, жители всё равно сжигают сухую траву, ботву на своих участках.

«Хоть противогаз надевай»: утро для белгородцев снова началось с гари и дымки
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Пожары#Брянская область#Дым#Пожарная опасность#Гарь
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