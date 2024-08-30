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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Роспотребнадзоре сообщили, что запахи в Белгороде не вредны для жителей

Белгородцы уже две недели чувствуют вонь: вредны ли эти «ароматы»?

30 августа 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney

В Роспотребнадзоре сообщили, что запахи в Белгороде не вредны для жителей

У чиновников по поводу запахов в Белгороде и Белгородском районе разные мнения, а что скажет Росприроднадзор и Роспотребнадзор? Редакция Бел.Ру обратилась к ведомствам.

Несколько недель белгородцы чувствуют неприятный запах, похожий на жжёную резину. Глава Белгородского района Анна Куташова утверждает, что горит хвойная подстилка в Нижнем Ольшанце, однажды загорелся камыш. «Белоблводоканал» рассказал, что вблизи иловых карт очистных сооружений загорелся сухой остаток.

Редакция Бел.Ру обратилась в региональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

В первом сообщили, что надзор за нормами предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не находится в компетенции ведомства. А жалобы на дымку, которая мешала дышать жителям Белгорода, в Росприроднадзор не поступали.

Как рассказали вторые, после появления жалоб в СМИ на запах гари в Белгородском районе, управление организовало проверку качества воздуха в двух точках на границах жилых застроек: в посёлке Разумное на улице Яблоневая и в Белгороде на улице Графовская.

Согласно заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно-допустимые величины.

Тут тоже ответили, что жалоб на пыль в воздухе в Белгороде не было.

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#Алёна Мальцева#Общество#Роспотребнадзор#Белгородский район#Проверка#Жалобы#Белгород#Росприроднадзор
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