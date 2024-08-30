Белгородцы уже две недели чувствуют вонь: вредны ли эти «ароматы»?

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Несколько недель белгородцы чувствуют неприятный запах, похожий на жжёную резину. Глава Белгородского района Анна Куташова утверждает, что горит хвойная подстилка в Нижнем Ольшанце, однажды загорелся камыш. «Белоблводоканал» рассказал, что вблизи иловых карт очистных сооружений загорелся сухой остаток.
Редакция Бел.Ру обратилась в региональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
В первом сообщили, что надзор за нормами предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не находится в компетенции ведомства. А жалобы на дымку, которая мешала дышать жителям Белгорода, в Росприроднадзор не поступали.
Как рассказали вторые, после появления жалоб в СМИ на запах гари в Белгородском районе, управление организовало проверку качества воздуха в двух точках на границах жилых застроек: в посёлке Разумное на улице Яблоневая и в Белгороде на улице Графовская.
Согласно заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно-допустимые величины.
Тут тоже ответили, что жалоб на пыль в воздухе в Белгороде не было.