Опасно для здоровья? Как власти объясняют появление дымки и запаха гари в Белгороде

Минприроды прокомментировало ситуацию с гарью и дымом в Белгородской области

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В последние недели белгородцы жалуются на смог и запах гари. Сообщения поступают из разных районов, страдают люди утром, днём и ночью. Министр природопользования Роман Татаринцев объяснил, что это происходит из-за ландшафтных пожаров. Насколько загрязнён воздух и вредно ли это для здоровья?