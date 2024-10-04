Опасно для здоровья? Как власти объясняют появление дымки и запаха гари в Белгороде

Posted 4 октября, 07:31
Published 4 октября, 07:31
Modified 4 октября, 09:19
Updated 4 октября, 09:19
Последние несколько недель белгородцы активно жалуются на качество воздуха в регионе. Утром и ночью жители чувствуют сильный запах гари, а на город и район опускается облако дыма. Поток сообщений на смог в Белгороде, Разумном, Северном и Строителе заполнил соцсети и в пятницу, 4 октября.
Ситуацию прокомментировал министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. Он сообщил, что о проблеме известно, а конкретно сегодня она усугубляется туманом, отсутствием ветра и горением торфяников в Масловой Пристани. Над тушением возгорания уже работают пожарные.
Причинами стали температурные условия и минимальное количество осадков, объяснил чиновник. Из-за жаркого лета на территории области регулярно возникают ландшафтные пожары.
По данным Татаринцева, за сутки в регионе фиксируют 20-30 очагов возгорания. Только за сентябрь обнаружили более 300.
Сильные порывы ветра днём распространяют продукты горения. А из-за аномально высоких для октября температур они в утренние часы вместе с нижними слоями атмосферного воздуха опускаются, образуя дымку.
«К сожалению, как показывают прогнозы, в ближайшие дни осадков не ожидается, поэтому ситуация с ландшафтными пожарами будет оставаться сложной», — пояснил министр в своём сообщении.
Содержание загрязняющих веществ в воздухе незначительно, продолжает он, поэтому угрозы и вреда здоровью не несёт. Росгидромет ежедневно делает заборы воздуха, с данными о его качестве можно ознакомиться по ссылке.
Но о результатах пятничного вечернего обследования жителей планируют проинформировать дополнительно. Ситуация, по словам Татаринцева, находится на постоянном контроле.