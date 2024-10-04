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Posted 4 октября, 07:31

Published 4 октября, 07:31

Modified 4 октября, 09:19

Updated 4 октября, 09:19

Облако дыма нависло над Белгородом

Опасно для здоровья? Как власти объясняют появление дымки и запаха гари в Белгороде

4 октября 2024, 07:31
Фото: bel.ru
Облако дыма нависло над Белгородом

Минприроды прокомментировало ситуацию с гарью и дымом в Белгородской области

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Новости Белгорода
В последние недели белгородцы жалуются на смог и запах гари. Сообщения поступают из разных районов, страдают люди утром, днём и ночью. Министр природопользования Роман Татаринцев объяснил, что это происходит из-за ландшафтных пожаров. Насколько загрязнён воздух и вредно ли это для здоровья?

Последние несколько недель белгородцы активно жалуются на качество воздуха в регионе. Утром и ночью жители чувствуют сильный запах гари, а на город и район опускается облако дыма. Поток сообщений на смог в Белгороде, Разумном, Северном и Строителе заполнил соцсети и в пятницу, 4 октября.

Ситуацию прокомментировал министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. Он сообщил, что о проблеме известно, а конкретно сегодня она усугубляется туманом, отсутствием ветра и горением торфяников в Масловой Пристани. Над тушением возгорания уже работают пожарные.

Причинами стали температурные условия и минимальное количество осадков, объяснил чиновник. Из-за жаркого лета на территории области регулярно возникают ландшафтные пожары.

По данным Татаринцева, за сутки в регионе фиксируют 20-30 очагов возгорания. Только за сентябрь обнаружили более 300.

Сильные порывы ветра днём распространяют продукты горения. А из-за аномально высоких для октября температур они в утренние часы вместе с нижними слоями атмосферного воздуха опускаются, образуя дымку.

«К сожалению, как показывают прогнозы, в ближайшие дни осадков не ожидается, поэтому ситуация с ландшафтными пожарами будет оставаться сложной», — пояснил министр в своём сообщении.

Содержание загрязняющих веществ в воздухе незначительно, продолжает он, поэтому угрозы и вреда здоровью не несёт. Росгидромет ежедневно делает заборы воздуха, с данными о его качестве можно ознакомиться по ссылке.

Но о результатах пятничного вечернего обследования жителей планируют проинформировать дополнительно. Ситуация, по словам Татаринцева, находится на постоянном контроле.

«Хоть противогаз надевай»: утро для белгородцев снова началось с гари и дымки
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