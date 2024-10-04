Сначала гарь и смог, а теперь желтоватый осадок беспокоит белгородцев. Опасен ли он?

Posted 4 октября, 10:18
Published 4 октября, 10:18
Modified 4 октября, 10:18
Updated 4 октября, 10:18
Белгородцы обеспокоены желтоватым осадком, который выпал после сообщений о запахе гари и смоге в области. Они требуют провести анализ, чтобы узнать, чем людям приходится дышать уже на протяжении трёх недель.
Запах гари возник в регионе из-за засушливой погоды и отсутствия дождей. Как рассказал министр природопользования Роман Татаринцев, в сентябре выпал лишь 1% от нормы всех осадков, а в июле и августе — не достигало и половины от средних значений.
Из-за этого на территории Белгородской области установлен максимальный класс пожароопасности, в разных районах возникают ландшафтные возгорания. Ранее чиновник сообщал, что за сутки фиксируют 20-30 очагов. Только за прошлый месяц обнаружили более 300.
Естественное очищение атмосферы происходит недостаточно активно, поэтому гарь и дымка время от времени возвращаются в Белгород и район. С аналогичной проблемой сталкиваются жители Курской и Брянской областей.
Ввиду тех же причин пылевые отложения, выпадающие на всей южной части Российской Федерации, поднимаются и под влиянием циклона переносятся в Белгородскую область. Явление это, уверяет Татаринцев, временное.
«К концу недели, буквально в выходные, эта ситуация должна измениться. И, в принципе, это влияние должно сократиться. Поэтому мы ожидаем, что явление по выпадению этой пыли пойдёт на спад», — пояснил он.
Также министерство совместно с Росприроднадзором провели исследование качества атмосферного воздуха. Незначительное превышение содержания пыли в воздухе присутствует, но не выходит за границы нормы.
Из этого следует, что на состояние здоровья негативно повлиять сегодняшнее качество воздуха не может. Но дискомфорт придётся ещё потерпеть.