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Posted 4 октября, 10:18

Published 4 октября, 10:18

Modified 4 октября, 10:18

Updated 4 октября, 10:18

Утренний вид из окна на пересечение Ватутина-Губкина и Дубовое

Сначала гарь и смог, а теперь желтоватый осадок беспокоит белгородцев. Опасен ли он?

4 октября 2024, 10:18
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»
Утренний вид из окна на пересечение Ватутина-Губкина и Дубовое

Белгородский министр рассказал, когда в регионе исчезнет запах гари

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Новости Белгорода
Зловонная история набирает обороты. Или нет? Вдобавок к запаху гари и дыму белгородцы заметили желтоватый осадок. Они потребовали проверить качество воздуха на уровень загрязнения. Министр природопользования рассказал, откуда осадок взялся и когда проблема буквально «испарится».

Белгородцы обеспокоены желтоватым осадком, который выпал после сообщений о запахе гари и смоге в области. Они требуют провести анализ, чтобы узнать, чем людям приходится дышать уже на протяжении трёх недель.

Запах гари возник в регионе из-за засушливой погоды и отсутствия дождей. Как рассказал министр природопользования Роман Татаринцев, в сентябре выпал лишь 1% от нормы всех осадков, а в июле и августе — не достигало и половины от средних значений.

Из-за этого на территории Белгородской области установлен максимальный класс пожароопасности, в разных районах возникают ландшафтные возгорания. Ранее чиновник сообщал, что за сутки фиксируют 20-30 очагов. Только за прошлый месяц обнаружили более 300.

Естественное очищение атмосферы происходит недостаточно активно, поэтому гарь и дымка время от времени возвращаются в Белгород и район. С аналогичной проблемой сталкиваются жители Курской и Брянской областей.

Ввиду тех же причин пылевые отложения, выпадающие на всей южной части Российской Федерации, поднимаются и под влиянием циклона переносятся в Белгородскую область. Явление это, уверяет Татаринцев, временное.

«К концу недели, буквально в выходные, эта ситуация должна измениться. И, в принципе, это влияние должно сократиться. Поэтому мы ожидаем, что явление по выпадению этой пыли пойдёт на спад», — пояснил он.

Также министерство совместно с Росприроднадзором провели исследование качества атмосферного воздуха. Незначительное превышение содержания пыли в воздухе присутствует, но не выходит за границы нормы.

Из этого следует, что на состояние здоровья негативно повлиять сегодняшнее качество воздуха не может. Но дискомфорт придётся ещё потерпеть.

Не только белгородцы: на гарь и дым жалуются жители ещё двух приграничных регионов
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