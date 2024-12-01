Атака на такси, селёдка из «Европы», апелляция Сергиенко: темы дня

Судья запросил у Сергиенко объяснение, почему он не признает свою вину, в то время как его адвокаты просят отменить приговор по всем обвинениям, но переквалифицировать одно из них на менее серьезное. Экс-мэр Старого Оскола заявил, что не считает себя виновным, за исключением факта занимания им должности и одновременной предпринимательской деятельности. По остальным обвинениям он не признает свою вину, объясняя всё своими дружескими связями в рамках предпринимательской деятельности.