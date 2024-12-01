Атака на такси, селёдка из «Европы», апелляция Сергиенко: темы дня

Posted 1 декабря, 15:34
Published 1 декабря, 15:34
Modified 1 декабря, 15:36
Updated 1 декабря, 15:36
Силы украинской армии атаковали несколько населённых пунктов региона.
В районе посёлка Чайки в Белгородском районе беспилотный летательный аппарат атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадал водитель такси. Раненого доставили в больницу №2 Белгороде в критическом состоянии с множественными повреждениями рук, ног и живота.
В посёлке Отрадное крыша частного дома загорелась из-за атаки беспилотника. Пожар ликвидировали.
В Шебекинском округе село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. В трёх частных домах повреждены окна и кровли.
В Борисовском районе в селе Грузское вследствие ударов трёх БПЛА на парковке сельскохозпредприятия пострадали два легковых автомобиля и два автобуса. В селе Берёзовка один из дронов взорвался возле непригодного для проживания здания, что привело к полному разрушению дома.
Информация о последствиях атак находится в процессе уточнения.
27 ноября начались слушания по делу о взятках бывшего руководителя Старооскольского округа в Белгородском областном суде. Сам Сергиенко принимал участие в них через видеосвязь.
Адвокаты Владимир Горелик и Оксана Фабрая всё ещё представляют интересы Сергиенко.
Судья запросил у Сергиенко объяснение, почему он не признает свою вину, в то время как его адвокаты просят отменить приговор по всем обвинениям, но переквалифицировать одно из них на менее серьезное. Экс-мэр Старого Оскола заявил, что не считает себя виновным, за исключением факта занимания им должности и одновременной предпринимательской деятельности. По остальным обвинениям он не признает свою вину, объясняя всё своими дружескими связями в рамках предпринимательской деятельности.
Следующее заседание запланировано на 4 декабря.
Житель Белгорода решил сходить в магазин «Европа» на улице 60 лет Октября 29 ноября за сельдью. По его словам, на витрине были «роскошные образцы +500 по нескромной цене». Однако при покупке рыбы что-то пошло не так.
По словам посетителя, продавец по имени Галина доставала рыбу из небольшого жёлтого ведра, которое не соответствовало размеру рыбы. На замечание мужчины о странном ведре продавец объяснила, что стекло на витрине исказило размеры, а ответственность за ведро не лежит на ней.
Затем на чеке после покупки был указан вес купленной рыбы — 360 и 370 грамм. Покупатель обратился к руководству магазина.
Директор утверждала, что всё сделано правильно, и что это проблема возникла из-за поставщика, с которым она свяжется позже. Когда покупатель потребовал показать этикетку, ему показали крышку с этикеткой +500. А на боковой этикетке было напечатано +400.
После требования клиента продавец нашла в холодильнике большое ведро с сельдью +500.
Позже «Европа» представила свою версию событий.
«Действительно, на ведре была маркировка +500, но, возможно, в ведре оказалась рыба неправильного размера. Продавца попросили перевзвесить товар и убедиться, что он правильно промаркирован. Потребителю была предоставлена возможность обменять товар на тот, который он сам выбрал».