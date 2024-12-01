В Белгороде начали рассматривать апелляцию по делу о взятках Сергиенко

Posted 1 декабря, 11:12
Published 1 декабря, 11:12
Modified 1 декабря, 11:14
Updated 1 декабря, 11:14
27 ноября в Белгородском областном суде начались апелляционные слушания по делу о взятках бывшего главы Старооскольского округа. Сам Сергиенко участвовал в них по видеосвязи. Рассматривать дело будет коллегия из трёх судей.
Интересы Александра Сергиенко по-прежнему представляют адвокаты Владимир Горелик и Оксана Фабрая. В качестве заинтересованного лица выступил соучредитель «ССК Стрелец» Сергей Бочарников. Он оспаривает в суде конфискацию стрелкового оборудования из клуба, купленное на деньги Дениса Гринякина.
Попросила изменить приговор и прокурор Вера Струкова — Свердловский районный суд осудил Сергиенко на меньший срок и к меньшему штрафу, чем требовала сторона обвинения.
Судья поинтересовался у Сергиенко, почему тот не признаёт себя виновным, но в то же время его защитники просят отменить приговор по всем преступлениям, а в одном случае переквалифицировать статью на более «льготную»: «Нет ли у вас противоречий?»
Экс-мэр Старого Оскола ответил, что не признаёт себя виновным:
«Я виновен лишь в том, что, занимая муниципальную должность, занимался хоть и в небольших объёмах, но предпринимательской деятельностью. По остальным эпизодам я вину не признаю. Это мои дружеские отношения в рамках предпринимательской деятельности».
Следующее заседание пройдёт 4 декабря.