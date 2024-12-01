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Posted 1 декабря, 11:12

Published 1 декабря, 11:12

Modified 1 декабря, 11:14

Updated 1 декабря, 11:14

В Белгороде начали рассматривать апелляцию по делу о взятках Сергиенко

В Белгороде начали рассматривать апелляцию по делу о взятках Сергиенко

1 декабря 2024, 11:12
Фото: страница Сергиенко в ВК.
Сюжет
Дело Александра Сергиенко
Бывший мэр Старого Оскола подал апелляцию на приговор Свердловского районного суда. В августе Сергиенко приговорили к 12 годам тюрьмы, 20 млн рублей штрафа и запрету занимать должности в госорганах на десять лет. На первом заседании по апелляции побывали коллеги из «Фонаря».

27 ноября в Белгородском областном суде начались апелляционные слушания по делу о взятках бывшего главы Старооскольского округа. Сам Сергиенко участвовал в них по видеосвязи. Рассматривать дело будет коллегия из трёх судей.

Интересы Александра Сергиенко по-прежнему представляют адвокаты Владимир Горелик и Оксана Фабрая. В качестве заинтересованного лица выступил соучредитель «ССК Стрелец» Сергей Бочарников. Он оспаривает в суде конфискацию стрелкового оборудования из клуба, купленное на деньги Дениса Гринякина.

Попросила изменить приговор и прокурор Вера Струкова — Свердловский районный суд осудил Сергиенко на меньший срок и к меньшему штрафу, чем требовала сторона обвинения.

Судья поинтересовался у Сергиенко, почему тот не признаёт себя виновным, но в то же время его защитники просят отменить приговор по всем преступлениям, а в одном случае переквалифицировать статью на более «льготную»: «Нет ли у вас противоречий?»

Экс-мэр Старого Оскола ответил, что не признаёт себя виновным:

«Я виновен лишь в том, что, занимая муниципальную должность, занимался хоть и в небольших объёмах, но предпринимательской деятельностью. По остальным эпизодам я вину не признаю. Это мои дружеские отношения в рамках предпринимательской деятельности».

Следующее заседание пройдёт 4 декабря.

Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко решил обжаловать приговор
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#Евгений Грицков#Общество#Белгородский областной суд#Апелляция#Взятки#Дело Александра Сергиенко
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