Ещё больше 2 тысяч белгородцев получили компенсации за потерю жилья

Posted 1 декабря, 11:21
Published 1 декабря, 11:21
Modified 1 декабря, 11:23
Updated 1 декабря, 11:23
Больше двух тысяч жителей Белгородской области получили на этой неделе компенсации в 150 тысяч рублей каждый за утраченные дома, рассказал в утреннем обращении глава региона.
Свыше 2200 человек из Белгородской области, чьи жилища пострадали от разрушений или кто был вынужден покинуть свои дома из-за обстрелов, получили единовременную выплату. Деньги получили люди в Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском и Валуйском районах и округах.
Переводить деньги продолжат и на следующей неделе. Ранее правительство Российской Федерации выделило около одного миллиарда рублей на эти цели.