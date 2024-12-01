Ещё больше 2 тысяч белгородцев получили компенсации за потерю жилья

Свыше 2200 человек из Белгородской области, чьи жилища пострадали от разрушений или кто был вынужден покинуть свои дома из-за обстрелов, получили единовременную выплату. Деньги получили люди в Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском и Валуйском районах и округах.