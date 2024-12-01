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Posted 1 декабря, 11:21

Published 1 декабря, 11:21

Modified 1 декабря, 11:23

Updated 1 декабря, 11:23

Ещё больше 2 тысяч белгородцев получили компенсации за потерю жилья

Ещё больше 2 тысяч белгородцев получили компенсации за потерю жилья

1 декабря 2024, 11:21
Фото: 1MI.
Среди получателей — жители шести приграничных муниципалитетов региона, сообщил Вячеслав Гладков.

Больше двух тысяч жителей Белгородской области получили на этой неделе компенсации в 150 тысяч рублей каждый за утраченные дома, рассказал в утреннем обращении глава региона.

Свыше 2200 человек из Белгородской области, чьи жилища пострадали от разрушений или кто был вынужден покинуть свои дома из-за обстрелов, получили единовременную выплату. Деньги получили люди в Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском и Валуйском районах и округах.

Переводить деньги продолжат и на следующей неделе. Ранее правительство Российской Федерации выделило около одного миллиарда рублей на эти цели.

Получают ли чиновники в «Барсе-Белгород» выплату в 3 млн рублей?
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#Евгений Грицков#Общество#Компенсации#Обстрелы#Потеря жилья
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