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Posted 25 ноября, 07:06

Published 25 ноября, 07:06

Modified 25 ноября, 07:08

Updated 25 ноября, 07:08

Две тысячи белгородцев получат по 150 тысяч рублей до конца недели

Две тысячи белгородцев получат по 150 тысяч рублей до конца недели

25 ноября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Единовременную материальную помощь в размере 150 тыс. рублей готовы перечислить уже более 2 тыс. белгородцам, которые проживали в населённых пунктах приграничья, где ввели режим ЧС. Это первые выплаты из выделенного млрд рублей из федерального бюджета.

Из выделенного правительством РФ 1 млрд рублей на материальную помощь потерявшим жильё из-за обстрелов ВСУ белгородцам 335,7 млн рублей готовы перечислять пострадавшим.

Это единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей. На этой неделе эту материальную помощь получат 2238 человек из Белгородского, Борисовского, Краснояружского районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского округов.

Оставшиеся суммы выплатят после согласования с Минфином, управлениями МЧС и МВД. Это единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей, её получат 843 белгородца, выплата за частичную компенсацию имущества в размере 75 тыс. рублей для 85 семей, а также 150 тыс. рублей за полную потерю имущества и за выселение из населённого пункта с режимом ЧС по 150 тыс. рублей должны получить ещё 256 человек.

Напомним, что недавно стало известно, что из федерального бюджета для Белгородской области на восстановление и выплаты передали уже больше 40 млрд рублей.

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#Алёна Мальцева#Компенсация#Белгород#Приграничье#СВО#Единовременные выплаты
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