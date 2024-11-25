Две тысячи белгородцев получат по 150 тысяч рублей до конца недели

Оставшиеся суммы выплатят после согласования с Минфином, управлениями МЧС и МВД. Это единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей, её получат 843 белгородца, выплата за частичную компенсацию имущества в размере 75 тыс. рублей для 85 семей, а также 150 тыс. рублей за полную потерю имущества и за выселение из населённого пункта с режимом ЧС по 150 тыс. рублей должны получить ещё 256 человек.