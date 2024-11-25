Две тысячи белгородцев получат по 150 тысяч рублей до конца недели

Posted 25 ноября, 07:06
Published 25 ноября, 07:06
Modified 25 ноября, 07:08
Updated 25 ноября, 07:08
Из выделенного правительством РФ 1 млрд рублей на материальную помощь потерявшим жильё из-за обстрелов ВСУ белгородцам 335,7 млн рублей готовы перечислять пострадавшим.
Это единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей. На этой неделе эту материальную помощь получат 2238 человек из Белгородского, Борисовского, Краснояружского районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского округов.
Оставшиеся суммы выплатят после согласования с Минфином, управлениями МЧС и МВД. Это единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей, её получат 843 белгородца, выплата за частичную компенсацию имущества в размере 75 тыс. рублей для 85 семей, а также 150 тыс. рублей за полную потерю имущества и за выселение из населённого пункта с режимом ЧС по 150 тыс. рублей должны получить ещё 256 человек.
Напомним, что недавно стало известно, что из федерального бюджета для Белгородской области на восстановление и выплаты передали уже больше 40 млрд рублей.