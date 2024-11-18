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Posted 18 ноября, 09:29

Published 18 ноября, 09:29

Modified 18 ноября, 09:31

Updated 18 ноября, 09:31

Ещё часть белгородцев лишились выплат за аренду жилья после повторных проверок

Ещё часть белгородцев лишились выплат за аренду жилья после повторных проверок

18 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI.
Об этом сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова. Чиновники проверили 111 адресов, по которым ранее не смогли установить факт проживания.

В октябре прошли выборочные проверки получателей выплат за аренду жилья. Проверили 309 адресов. По 111 не смогли установить факт проживания. Поэтому представители регионального министерства соцзащиты провели повторные проверки.

В ходе телефонных обзвонов 77 человек подтвердили факт своего проживания. Девять человек сообщили, что живут за пределами области (уехали на лечение, к родственникам), восемь арендаторов сменили место проживания, а до 17 человек дозвониться не смогли.

По результатам выездов сотрудники ведомства установили факт проживания 49 человек. Прекратили выплату по 15 белгородцам, которых не смогли найти. А по 47 арендаторам специалисты не смогли установить факт проживания на съёмном жилье.

Как отметила Батанова, за последнюю неделю в министерство белгородцы передали порядка 15 заявлений о приостановлении договоров аренды.

По каждому человеку есть более подробная информация. По тем девяти получателям, которые сегодня находятся за пределами области, на мой взгляд, нужно приостановить выплаты, потому что в нормативных документах прописано, что человек должен снимать жильё в Белгородской области и проживать на территории региона.
Елена Батанова

Напомним, по итогам первой проверки выплату перестали получать 150 человек.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Заявления#Проверки#Министерство#Соцзащита#Аренда жилья#Белгород#Проживание#Договор аренды
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