Ещё часть белгородцев лишились выплат за аренду жилья после повторных проверок

Posted 18 ноября, 09:29
Published 18 ноября, 09:29
Modified 18 ноября, 09:31
Updated 18 ноября, 09:31
В октябре прошли выборочные проверки получателей выплат за аренду жилья. Проверили 309 адресов. По 111 не смогли установить факт проживания. Поэтому представители регионального министерства соцзащиты провели повторные проверки.
В ходе телефонных обзвонов 77 человек подтвердили факт своего проживания. Девять человек сообщили, что живут за пределами области (уехали на лечение, к родственникам), восемь арендаторов сменили место проживания, а до 17 человек дозвониться не смогли.
По результатам выездов сотрудники ведомства установили факт проживания 49 человек. Прекратили выплату по 15 белгородцам, которых не смогли найти. А по 47 арендаторам специалисты не смогли установить факт проживания на съёмном жилье.
Как отметила Батанова, за последнюю неделю в министерство белгородцы передали порядка 15 заявлений о приостановлении договоров аренды.
По каждому человеку есть более подробная информация. По тем девяти получателям, которые сегодня находятся за пределами области, на мой взгляд, нужно приостановить выплаты, потому что в нормативных документах прописано, что человек должен снимать жильё в Белгородской области и проживать на территории региона.
Елена Батанова
Напомним, по итогам первой проверки выплату перестали получать 150 человек.