Никого не пропустить: власти найдут белгородцев, не получающих положенные выплаты

В белгородском правительстве могут собрать базу проживающих в приграничье. На оперативном совещании об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам чиновника, пенсионные фонды и министерства внутренних дел имеют информацию о точном количестве белгородцев, проживающих на определённой территории, и их данные. Да, в таком случае часть их может быть неточной из-за рождения, смерти, браков и разводов людей, но около 90% населения для властей известны.