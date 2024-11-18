Никого не пропустить: власти найдут белгородцев, не получающих положенные выплаты

Posted 18 ноября, 08:05
Published 18 ноября, 08:05
Modified 18 ноября, 08:07
Updated 18 ноября, 08:07
В белгородском правительстве могут собрать базу проживающих в приграничье. На оперативном совещании об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам чиновника, пенсионные фонды и министерства внутренних дел имеют информацию о точном количестве белгородцев, проживающих на определённой территории, и их данные. Да, в таком случае часть их может быть неточной из-за рождения, смерти, браков и разводов людей, но около 90% населения для властей известны.
«Допустим, берём Красный Октябрь: количество людей, которые проживают, и количество людей, которые подали заявления [прим. ред. — на компенсации]. По повреждённому жилью мне нужна полная информация», — заявил Гладков.
Власти разработают алгоритм и создадут единый реестр, чтобы увидеть, какое количество белгородцев выплаты не получает. Каждое несоответствие — это судьба конкретного человека, пояснил глава правительства.