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Posted 18 ноября, 08:05

Published 18 ноября, 08:05

Modified 18 ноября, 08:07

Updated 18 ноября, 08:07

В белгородском правительстве будут проверять, все ли пострадавшие получили выпла

Никого не пропустить: власти найдут белгородцев, не получающих положенные выплаты

18 ноября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney.

В белгородском правительстве будут проверять, все ли пострадавшие получили выпла

Сюжет
Выплаты
Реестр белгородцев и повреждённого имущества будет создавать правительство Белгородской области, чтобы отслеживать тех, кто заявления на компенсации не подал, но имеет на это право. Что известно?

В белгородском правительстве могут собрать базу проживающих в приграничье. На оперативном совещании об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам чиновника, пенсионные фонды и министерства внутренних дел имеют информацию о точном количестве белгородцев, проживающих на определённой территории, и их данные. Да, в таком случае часть их может быть неточной из-за рождения, смерти, браков и разводов людей, но около 90% населения для властей известны.

«Допустим, берём Красный Октябрь: количество людей, которые проживают, и количество людей, которые подали заявления [прим. ред. — на компенсации]. По повреждённому жилью мне нужна полная информация», — заявил Гладков.

Власти разработают алгоритм и создадут единый реестр, чтобы увидеть, какое количество белгородцев выплаты не получает. Каждое несоответствие — это судьба конкретного человека, пояснил глава правительства.

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#Алёна Мальцева#Реестр#Выплаты#Белгород
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