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Posted 18 ноября, 07:15

Published 18 ноября, 07:15

Modified 18 ноября, 15:06

Updated 18 ноября, 15:06

Архивное фото

Гладков: почти 1 млрд рублей из федерального бюджета выделят для выплат белгородцам

18 ноября 2024, 07:15
Фото: 1MI. Архивное фото
Сюжет
Выплаты
Министр труда и социальной защиты населения Белгородской области Елена Батанова рассказала подробности о текущих и будущих компенсациях за повреждённое или разрушенное жильё из-за обстрелов и выплаты материальной поддержки. На данный момент все выплаты могут перечислить до конца ноября.

Правительство Российской Федерации приняло решение о передаче Белгородской области 984 млн рублей, рассказала на оперативном совещании министр минсоцтруда региона Елена Батанова. Эти деньги предназначены на единовременную материальную помощь для тех белгородцев, которые потеряли своё имущество — оно полностью или частично уничтожено.

Также Батанова уточнила о ситуации с текущими выплатами. Единоразово материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили все белгородцы, в размере 15 тыс. рублей — до конца ноября получат 417 человек.

Компенсации вынужденно покинувшим свои дома из-за режима ЧС и полностью потерявшим жильё белгородцам в размере 150, 100, 50 тыс. рублей выплатили всем. Остальные компенсации должны перечислить до 22 ноября.

Больше 3600 белгородцев получили 20 и 40 тысяч рублей компенсации за аренду жилья
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Министр#Выплаты#Белгород
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