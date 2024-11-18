Гладков: почти 1 млрд рублей из федерального бюджета выделят для выплат белгородцам

Posted 18 ноября, 07:15
Published 18 ноября, 07:15
Modified 18 ноября, 15:06
Updated 18 ноября, 15:06
Правительство Российской Федерации приняло решение о передаче Белгородской области 984 млн рублей, рассказала на оперативном совещании министр минсоцтруда региона Елена Батанова. Эти деньги предназначены на единовременную материальную помощь для тех белгородцев, которые потеряли своё имущество — оно полностью или частично уничтожено.
Также Батанова уточнила о ситуации с текущими выплатами. Единоразово материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили все белгородцы, в размере 15 тыс. рублей — до конца ноября получат 417 человек.
Компенсации вынужденно покинувшим свои дома из-за режима ЧС и полностью потерявшим жильё белгородцам в размере 150, 100, 50 тыс. рублей выплатили всем. Остальные компенсации должны перечислить до 22 ноября.