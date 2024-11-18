Гладков: почти 1 млрд рублей из федерального бюджета выделят для выплат белгородцам

Сюжет Выплаты

Министр труда и социальной защиты населения Белгородской области Елена Батанова рассказала подробности о текущих и будущих компенсациях за повреждённое или разрушенное жильё из-за обстрелов и выплаты материальной поддержки. На данный момент все выплаты могут перечислить до конца ноября.