Четыре месяца нет выплат: семья белгородцев из приграничья может остаться на улице

Posted 11 ноября, 17:09
Published 11 ноября, 17:09
Modified 11 ноября, 17:09
Updated 11 ноября, 17:09
Иван Гузь со своей семьёй из-за усилившихся обстрелов приграничья переехал в микрорайон Улитка в Белгороде. Сняли «двушку» и четыре месяца жили на сбережения. Власти должны были компенсировать им аренду квартиры, но Иван утверждает, что выплаты они так и не получили.
Белгородцы три раза подавали документы в Социальный фонд, обращались к представителям соцзащиты в Майском, но в ответ слышали лишь «на рассмотрении» и «ожидайте».
Теперь семья может оказаться на улице, так как не знает, где взять деньги, чтобы платить за съём. Дочку сократили на работе, а супруги уже на пенсии, жена — инвалид второй группы. Много денег уходит на лекарства для неё.
«А платить за аренду квартиры и по коммунальным платежам надо, ведь вернуться в деревню возможности нет. <…> Откуда брать средства сейчас, — не представляю. Я не знаю, как нам дальше жить», — делится мужчина.
Недавно стало известно, что выплаты за аренду жилья вынужденные переселенцы будут получать до 1 марта 2025 года.