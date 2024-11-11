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Posted 11 ноября, 17:09

Published 11 ноября, 17:09

Modified 11 ноября, 17:09

Updated 11 ноября, 17:09

Белгородцы не могут дождаться выплат за жильё

Четыре месяца нет выплат: семья белгородцев из приграничья может остаться на улице

11 ноября 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы не могут дождаться выплат за жильё

Белгородец пожаловался на отсутствие компенсации за аренду жилья

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Новости Белгорода
Житель Вергилёвки, которая находится в 5 км от госграницы, четыре месяца назад был вынужден переехать в Белгород с женой и дочкой. Село закрыли, людям некуда вернуться. Семья должна была получить компенсации за аренду, но так их и не дождалась, пишет «Фонарь».

Иван Гузь со своей семьёй из-за усилившихся обстрелов приграничья переехал в микрорайон Улитка в Белгороде. Сняли «двушку» и четыре месяца жили на сбережения. Власти должны были компенсировать им аренду квартиры, но Иван утверждает, что выплаты они так и не получили.

Белгородцы три раза подавали документы в Социальный фонд, обращались к представителям соцзащиты в Майском, но в ответ слышали лишь «на рассмотрении» и «ожидайте».

Теперь семья может оказаться на улице, так как не знает, где взять деньги, чтобы платить за съём. Дочку сократили на работе, а супруги уже на пенсии, жена — инвалид второй группы. Много денег уходит на лекарства для неё.

«А платить за аренду квартиры и по коммунальным платежам надо, ведь вернуться в деревню возможности нет. <…> Откуда брать средства сейчас, — не представляю. Я не знаю, как нам дальше жить», — делится мужчина.

Недавно стало известно, что выплаты за аренду жилья вынужденные переселенцы будут получать до 1 марта 2025 года.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Компенсация#Аренда жилья#Белгород#Приграничье#Вергилёвка#Задержка выплат
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