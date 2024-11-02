Без преград? Белгородские военные смогут получить выплаты без справки от командира

Posted 2 ноября, 06:25
Published 2 ноября, 06:25
Modified 2 ноября, 06:27
Updated 2 ноября, 06:27
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ранее для получения выплат участникам СВО нужно было предоставить справку от командира, однако теперь эта бумага не нужна.
«Так что обращайтесь в МФЦ за получением каких-либо выплат. Если есть какие-то вопросы, то обращайтесь в социальную защиту, мы постараемся быстро ответить», — добавил глава региона.
Напомним, что до конца этого года все мужчины, заключившие контракт с Минобороны и отправившиеся в зону СВО из Белгородской области, могут получить единовременную выплату в размере 3 млн рублей. В следующем году эту сумму заменят на 800 тысяч рублей.