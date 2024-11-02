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Posted 2 ноября, 06:25

Published 2 ноября, 06:25

Modified 2 ноября, 06:27

Updated 2 ноября, 06:27

Белгородские военные теперь могут оформить выплаты без справок от командиров

Без преград? Белгородские военные смогут получить выплаты без справки от командира

2 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI.

Белгородские военные теперь могут оформить выплаты без справок от командиров

В Белгородской области отменили обязательное наличие справки от командира при получении выплат участниками СВО. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ранее для получения выплат участникам СВО нужно было предоставить справку от командира, однако теперь эта бумага не нужна.

«Так что обращайтесь в МФЦ за получением каких-либо выплат. Если есть какие-то вопросы, то обращайтесь в социальную защиту, мы постараемся быстро ответить», — добавил глава региона.

Напомним, что до конца этого года все мужчины, заключившие контракт с Минобороны и отправившиеся в зону СВО из Белгородской области, могут получить единовременную выплату в размере 3 млн рублей. В следующем году эту сумму заменят на 800 тысяч рублей.

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