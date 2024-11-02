Без преград? Белгородские военные смогут получить выплаты без справки от командира

Напомним, что до конца этого года все мужчины, заключившие контракт с Минобороны и отправившиеся в зону СВО из Белгородской области, могут получить единовременную выплату в размере 3 млн рублей. В следующем году эту сумму заменят на 800 тысяч рублей.