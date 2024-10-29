Белгородская чиновница семь раз украла выплаты по соцконтрактам

Posted 29 октября, 14:26
Published 29 октября, 14:26
Modified 29 октября, 14:28
Updated 29 октября, 14:28
Работник администрации муниципального округа вместе с несколькими жителями Нового Оскола договорился о мошеннической схеме с социальным контрактом. Он предложил им получить обещанные по контракту выплаты обманным путём.
Но о задумке белгородцев узнали сотрудники УФСБ России по региону. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.
Оказалось, что этот случай был не первым: ранее чиновница сговаривалась с жителями других населённых пунктов, чтобы совершить то же преступление. Этот же случай стал седьмым.
В августе сообщалось о сотруднице администрации Алексеевского округа, которая, сговорившись с сообщником и двумя жителями, смогла «заработать» на соцконтрактах около 600 тысяч рублей. Была ли это та же чиновница, что и с жителями Нового Оскола, не сообщается.