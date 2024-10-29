Белгородская чиновница семь раз украла выплаты по соцконтрактам

В августе сообщалось о сотруднице администрации Алексеевского округа, которая, сговорившись с сообщником и двумя жителями, смогла «заработать» на соцконтрактах около 600 тысяч рублей. Была ли это та же чиновница, что и с жителями Нового Оскола, не сообщается.