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Posted 29 октября, 14:26

Published 29 октября, 14:26

Modified 29 октября, 14:28

Updated 29 октября, 14:28

Белгородская чиновница семь раз украла выплаты по соцконтрактам

Белгородская чиновница семь раз украла выплаты по соцконтрактам

29 октября 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
Сотрудница белгородской администрации семь раз сговаривалась с различными жителями региона, чтобы обманом получить деньги соцзащиты. Подробности сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Работник администрации муниципального округа вместе с несколькими жителями Нового Оскола договорился о мошеннической схеме с социальным контрактом. Он предложил им получить обещанные по контракту выплаты обманным путём.

Но о задумке белгородцев узнали сотрудники УФСБ России по региону. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Оказалось, что этот случай был не первым: ранее чиновница сговаривалась с жителями других населённых пунктов, чтобы совершить то же преступление. Этот же случай стал седьмым.

В августе сообщалось о сотруднице администрации Алексеевского округа, которая, сговорившись с сообщником и двумя жителями, смогла «заработать» на соцконтрактах около 600 тысяч рублей. Была ли это та же чиновница, что и с жителями Нового Оскола, не сообщается.

Белгородка вместе с подельниками обманом «заработала» на соцконтрактах 600 тысяч
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#Александра Склярова#Белгородская область#Новый Оскол#Мошенничество#Денежные выплаты#Белгород#Соцконтракт
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