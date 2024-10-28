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Posted 28 октября, 13:56

Published 28 октября, 13:56

Modified 28 октября, 13:58

Updated 28 октября, 13:58

За контракт с МО в Белгородской области выплатят 3 млн только в этом году

«Акция» заканчивается? Белгородцы получат выплату в 3 млн рублей только в этом году

28 октября 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney

За контракт с МО в Белгородской области выплатят 3 млн только в этом году

Сюжет
СВО
Щедраую единовременную выплату в размере 3 млн рублей участникам СВО будут выдавать только до конца текущего года. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В региональном правительстве напомнили о единовременных выплатах в размере 3 млн рублей, которые положены всем мужчинам, решившим заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО из Белгородской области. Денежные средства переводят с 7 октября не только жителям региона, но и приезжим.

Однако губернатор отметил, что выплата в размере 3 млн рублей будет актуальна только до 31 декабря 2024 года. Для такой возможности подняли бюджет сразу четырёх источников: федерального, областного, муниципального и внебюджетного фондов. Эти выплаты стали самыми высокими по всей России.

«Поэтому напоминаю, что введённая мера поддержки действует только до 31 декабря 2024 года. С 1 января она останется на том уровне, какой была до 7 октября: 400 тысяч рублей из областного бюджета и 400 тысяч — из федерального. Это принципиально важно сейчас проговорить, чтобы ни у кого не было завышенных ожиданий. Решение о повышении выплат до 3 млн рублей было временной мерой до конца 2024 года», — объяснил Гладков.
Могут белгородки подписать контракт в рамках СВО и получить 3 млн? Ответил Гладков
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#Александра Склярова#Белгородская область#Выплата#Белгород#Вячеслав Гладков#Единовременная выплата#СВО#Участник СВО
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