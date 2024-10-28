«Акция» заканчивается? Белгородцы получат выплату в 3 млн рублей только в этом году

В региональном правительстве напомнили о единовременных выплатах в размере 3 млн рублей, которые положены всем мужчинам, решившим заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО из Белгородской области. Денежные средства переводят с 7 октября не только жителям региона, но и приезжим.