Компенсации за офисы: некоторые пострадавшие белгородцы мошенничают с выплатами

Елена Батанова отметила, что проверки проводили в разные периоды: с 6:00 утра до 9:30, с 17:00 до 19:30 и днём с 13:00 до 16:00 часов. В случае если связаться по телефону с арендаторами не получится, а в квартире опять никто не откроет дверь, то таких будут переводить в категорию фактически проживающих и выплату будут возобновлять, а если установить проживающих в домах не получится, то семью будут переводить в последнюю категорию.