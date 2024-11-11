Компенсации за офисы: некоторые пострадавшие белгородцы мошенничают с выплатами

Posted 11 ноября, 07:44
Published 11 ноября, 07:44
Modified 11 ноября, 07:46
Updated 11 ноября, 07:46
Вынужденно покинувшим приграничные территории Белгородской области положены выплаты на частичную компенсацию аренды жилья. На сегодняшнем оперативном совещании регионального правительства рассказали о том, что некоторые белгородцы подают документы на эту компенсацию, но на самом деле в указанных квартирах не проживают.
«Во-первых, по адресам проживали сами собственники, то есть, они ничего не знают об этом человеке, который представил этот договор. Есть такие моменты, что люди говорят, что не сдавали это жильё, и мы понятия не имеем, кто это такие. Есть случаи, когда по данному адресу располагаются офисные здания, когда ранее арендовали, но съехали уже давно, просто выехали, когда квартиры явно не носят признаков жилого, потому что там нет элементарно ни дверей, ни ручек, ни замков. Квартиры опечатаны», — пояснили на совещании.
Министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова рассказала, что в последнее время удалось проверить 309 семей, получающих такую выплату. Оказалось, что только 136 человек, или 44%, реально проживают в заявленном жилье. 62 человека, или 20%, вообще не проживают или не проживали никогда в якобы снятых квартирах. Ещё в 111 случаях, или 36%, установить проживание за несколько проверок не удалось.
«И те адреса, по которым неоднократно выезжали, но, к сожалению, не смогли установить, потому что двери были закрыты, это 111 адресов, 36%. По этим адресам мы также приостановили на сегодняшний день выплаты. Будем еще дополнительно разбираться. Будем уже разбираться конкретно по каждому адресу, потому что я почти уверена, люди должны на прекращение выплат реагировать и будут подходить», — пояснила чиновница.
Данные проверки проводились в Белгороде, Белгородском районе, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. Всего за 2024 год, рассказали в минсоцзащиты, данную меру поддержки получили 3683 человека, а выплачено 138,8 млн рублей.
Ещё 250 млн рублей выплатить готовятся. Зачисления начнутся с сегодняшнего дня, а дальше срок их получения зависит от банка.
«Моё предложение — формулировать эти факты как наличие признаков мошенничества», — отреагировал на доклад Батановой Вячеслав Гладков.
Он пояснил, что, несмотря на то что люди потеряли возможность жить в своих домах, на такое закрывать глаза нельзя. Если власти не среагируют на это, то, по сути, это соучастие в хищении бюджетных средств. Все доказательные факты передадут в правоохранительные органы и прокуратуру.
Елена Батанова отметила, что проверки проводили в разные периоды: с 6:00 утра до 9:30, с 17:00 до 19:30 и днём с 13:00 до 16:00 часов. В случае если связаться по телефону с арендаторами не получится, а в квартире опять никто не откроет дверь, то таких будут переводить в категорию фактически проживающих и выплату будут возобновлять, а если установить проживающих в домах не получится, то семью будут переводить в последнюю категорию.
Если понадобится, власти могут запросить у энергосбытовой компании справку о потреблении электричества в этой квартире, ведь по этому можно установить проживание, так как минимум холодильник должен работать, и работает он, потребляя предсказуемое количество энергии.
Гладков также отметил, что жители постоянно жалуются на неполучение этих выплат, поэтому контроль за порядком предоставления государственной помощи необходимо усилить.
«Уважаемые главы муниципальных образований, я хочу попросить вас, чтобы вы тоже к этому процессу присоединились с точки зрения получения или предоставления Елене Батановой и Ковалюк Татьяне данных о жителях, которых мы не можем найти в арендуемом жилье. Это наша общая задача», — закончил глава белгородского правительства, ответив, что на следующем оперативном совещании данный доклад повторят.