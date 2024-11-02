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Posted 2 ноября, 07:22

Published 2 ноября, 07:22

Modified 2 ноября, 07:24

Updated 2 ноября, 07:24

Гладков рассказал, каким белгородцам выплатили 3 млн рублей за ЛПХ

Гладков рассказал, каким белгородцам выплатили 3 млн рублей за ЛПХ

2 ноября 2024, 07:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
Белгородские личные подсобные хозяйства, подавшие заявки на субсидии, получат до конца года около 5 млн рублей. Эти средства выступят компенсацией затраченных денег на выращивание картофеля и овощей, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области 30 личных подсобных хозяйств (ЛПХ) получили выплаты субсидий на возмещение части затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта.

«Стараемся оказывать поддержку малым формам хозяйствования во всех сферах, в первую очередь, конечно же, в сельском хозяйстве. Распределили 3 миллиона рублей субсидий между 30 ЛПХ, которые занимаются выращиванием картофеля и овощей. Такая поддержка востребована и помогает получить качественную, свежую белгородскую продукцию на прилавках небольших магазинчиков или на сельскохозяйственных ярмарках и рынках нашей области по доступной цене и с превосходным качеством», — отметил Вячеслав Гладков.

Белгородские ЛПХ могут воспользоваться такой поддержкой с 2022 года. Субсидии могут возместить до 90% фактических затрат на приобретение семян, посадочного материала, удобрений, средств химической защиты растений, инвентаря, инструментов и оборудования, которые необходимы для использования в технологическом процессе выращивания овощей открытого грунта и картофеля.

Всего заявки на получение субсидий отправили более 50 ЛПХ. До конца года им перечислят порядка 5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. При этом каждый год увеличивается число желающих получить такую выплату: в 2023 году их было 39, в 2022-м — 34.

«В целом за 2024 год на поддержку малых форм хозяйствования мы выделили по различным программам более 500 миллионов рублей», — дополнил губернатор.
Белгородские аграрии смогут получить субсидии на выращивание овощей
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#Александра Склярова#Белгородская область#Субсидии#Картофель#Овощи#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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