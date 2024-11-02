Гладков рассказал, каким белгородцам выплатили 3 млн рублей за ЛПХ

Posted 2 ноября, 07:22
Published 2 ноября, 07:22
Modified 2 ноября, 07:24
Updated 2 ноября, 07:24
В Белгородской области 30 личных подсобных хозяйств (ЛПХ) получили выплаты субсидий на возмещение части затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта.
«Стараемся оказывать поддержку малым формам хозяйствования во всех сферах, в первую очередь, конечно же, в сельском хозяйстве. Распределили 3 миллиона рублей субсидий между 30 ЛПХ, которые занимаются выращиванием картофеля и овощей. Такая поддержка востребована и помогает получить качественную, свежую белгородскую продукцию на прилавках небольших магазинчиков или на сельскохозяйственных ярмарках и рынках нашей области по доступной цене и с превосходным качеством», — отметил Вячеслав Гладков.
Белгородские ЛПХ могут воспользоваться такой поддержкой с 2022 года. Субсидии могут возместить до 90% фактических затрат на приобретение семян, посадочного материала, удобрений, средств химической защиты растений, инвентаря, инструментов и оборудования, которые необходимы для использования в технологическом процессе выращивания овощей открытого грунта и картофеля.
Всего заявки на получение субсидий отправили более 50 ЛПХ. До конца года им перечислят порядка 5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. При этом каждый год увеличивается число желающих получить такую выплату: в 2023 году их было 39, в 2022-м — 34.
«В целом за 2024 год на поддержку малых форм хозяйствования мы выделили по различным программам более 500 миллионов рублей», — дополнил губернатор.