Гладков рассказал, каким белгородцам выплатили 3 млн рублей за ЛПХ

Всего заявки на получение субсидий отправили более 50 ЛПХ. До конца года им перечислят порядка 5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. При этом каждый год увеличивается число желающих получить такую выплату: в 2023 году их было 39, в 2022-м — 34.