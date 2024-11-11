Белгородцам не так просто выплатить ипотеку, как их соседям. Что говорят цифры?

Белгородская область заняла 70-е место в рейтинге по ипотечным платежам. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух жителей приграничного региона составляет 72,5%, в то время как его размер достигает примерно 77,6 тысячи в месяц. При этом средний размер кредита — около 3,7 миллиона рублей.