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Posted 11 ноября, 06:56

Published 11 ноября, 06:56

Modified 11 ноября, 06:58

Updated 11 ноября, 06:58

Белгородцам не так просто выплатить ипотеку, по сравнению с соседями по ЦЧР

Белгородцам не так просто выплатить ипотеку, как их соседям. Что говорят цифры?

11 ноября 2024, 06:56
Фото: 1MI. Белгородцам не так просто выплатить ипотеку, по сравнению с соседями по ЦЧР

Белгородская область стала 70-й в рейтинге регионов по ипотечным платежам

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В каждом российском регионе сумма ипотечных платежей разнится, но не везде наблюдается благоприятное соотношение выплат к средней зарплате двух работающих людей. Как дела обстоят в Белгородской области, узнали специалисты РИА «Новости», опубликовавшие рейтинг.

Белгородская область заняла 70-е место в рейтинге по ипотечным платежам. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух жителей приграничного региона составляет 72,5%, в то время как его размер достигает примерно 77,6 тысячи в месяц. При этом средний размер кредита — около 3,7 миллиона рублей.

Соседи Белгородской области не ушли далеко: соотношение в Воронежской области составляет 67,3% к сумме в 69,7 тысячи рублей, а в Курской области — 68,7% к 71,7 тысячи рублей. Эти регионы разместились на 57-м и 64-м местах соответственно.

Липецкая и Тамбовская области заняли в рейтинге 50-ю и 71-ю строчки.

Лидерами стали Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО: в них отношение ипотечного платежа к средней зарплате не превышает 32,1%, а размер ипотеки составляет 68-87,9 тысячи рублей.

На двух последних местах списка находятся республики Дагестан и Калмыкия: здесь соотношение достигает 116,1% и 129,3% соответственно.

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