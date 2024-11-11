Белгородцам не так просто выплатить ипотеку, как их соседям. Что говорят цифры?

Posted 11 ноября, 06:56
Published 11 ноября, 06:56
Modified 11 ноября, 06:58
Updated 11 ноября, 06:58
Белгородская область заняла 70-е место в рейтинге по ипотечным платежам. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух жителей приграничного региона составляет 72,5%, в то время как его размер достигает примерно 77,6 тысячи в месяц. При этом средний размер кредита — около 3,7 миллиона рублей.
Соседи Белгородской области не ушли далеко: соотношение в Воронежской области составляет 67,3% к сумме в 69,7 тысячи рублей, а в Курской области — 68,7% к 71,7 тысячи рублей. Эти регионы разместились на 57-м и 64-м местах соответственно.
Липецкая и Тамбовская области заняли в рейтинге 50-ю и 71-ю строчки.
Лидерами стали Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО: в них отношение ипотечного платежа к средней зарплате не превышает 32,1%, а размер ипотеки составляет 68-87,9 тысячи рублей.
На двух последних местах списка находятся республики Дагестан и Калмыкия: здесь соотношение достигает 116,1% и 129,3% соответственно.