Более 28 тыс белгородцев, покинувших дома, получили выплаты на сумму в 804 млн

Posted 11 ноября, 07:59
Published 11 ноября, 07:59
Modified 11 ноября, 08:01
Updated 11 ноября, 08:01
28 503 человека, покинувших свои дома, согласно данным на 11 ноября, получили единовременные выплаты. Общая сумма полученных компенсаций белгородцами, согласно отчёту министра соцзащиты белгородской области, составила 804 млн рублей.
1607 белгородцев — это вторая волна жителей региона по ЕДВ, по которым уже есть согласованные документы. Также до следующего понедельника на согласование в УМВД и МЧС России отправят распоряжения ещё на 400 человек. Дополнительно ожидается получение новой части федерального финансирования, которая пойдёт на денежные компенсации для белгородцев.
Касательно выплат по 15 тыс рублей, на данный момент остаётся ещё 227 человек, ожидающих деньги. Предварительно, они смогут получить их на текущей неделе. По плану денежные переводы должны поступить на личные счета 15 ноября. Об этом рассказала министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова.
Ранее в правительстве региона сообщили, что выехавшие из-за обстрелов из приграничных пунктов белгородцы, смогут получать компенсации за арендную плату до марта 2025 года.