Более 28 тыс белгородцев, покинувших дома, получили выплаты на сумму в 804 млн

1607 белгородцев — это вторая волна жителей региона по ЕДВ, по которым уже есть согласованные документы. Также до следующего понедельника на согласование в УМВД и МЧС России отправят распоряжения ещё на 400 человек. Дополнительно ожидается получение новой части федерального финансирования, которая пойдёт на денежные компенсации для белгородцев.