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Posted 30 сентября, 09:31

Published 30 сентября, 09:31

Modified 30 сентября, 09:33

Updated 30 сентября, 09:33

Компенсацию в размере 150 тысяч рублей потерявшим кров пока не выплатили

Компенсацию в размере 150 тысяч рублей потерявшим кров пока не выплатили

30 сентября 2024, 09:31
Фото: 1MI
Сюжет
Выплаты
Стало известно, что 3971 белгородца из приграничья получили компенсацию за частичную утрату имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей. В то время как выплаты в размере 150 тысяч рублей за полную утрату пока не произведены.

По сегодняшним данным, 3824 человека получили выплату в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Ещё 1408 обращений находятся на стадии согласования в министерстве финансов.

Выплаты в размере 100 тысяч рублей получили 147 человек, 89 обращений находятся на рассмотрении, 110 согласовываются с прошлой недели. Ожидается, что к первому октября будут получены все списки и выплаты будут произведены.

Что касается выплат в размере 150 тысяч рублей, то 703 человека из двух населенных пунктов Грайворонского и Борисовского районов, а также из пяти населенных пунктов Шебекинского округа подали заявки на получение этих средств. Они находятся на рассмотрении у МЧС, и выплаты ожидаются также первого октября.

Также на согласовании в министерстве строительства находятся выплаты в размере 150 тысяч рублей в случае полного разрушения. На её получение уже подали заявления 135 человек.

Эту информацию на еженедельном оперативном совещании озвучила министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Также было сказано, что более 20 тысяч жителей приграничья, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили единовременную материальную помощь в размере 10 и 15 тысяч рублей.

Фото: Скриншот трансляции еженедельного оперативного совещания Правительства Белгородской области
С пятницы белгородцам начнут выплачивать по 150 тысяч рублей: кто в списке?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Елена батанова#Выплаты#Компенсационные выплаты#Единовременные выплаты#Утрата
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