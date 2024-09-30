Компенсацию в размере 150 тысяч рублей потерявшим кров пока не выплатили

Что касается выплат в размере 150 тысяч рублей, то 703 человека из двух населенных пунктов Грайворонского и Борисовского районов, а также из пяти населенных пунктов Шебекинского округа подали заявки на получение этих средств. Они находятся на рассмотрении у МЧС, и выплаты ожидаются также первого октября.