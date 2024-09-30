Компенсацию в размере 150 тысяч рублей потерявшим кров пока не выплатили

Posted 30 сентября, 09:31
Published 30 сентября, 09:31
Modified 30 сентября, 09:33
Updated 30 сентября, 09:33
По сегодняшним данным, 3824 человека получили выплату в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Ещё 1408 обращений находятся на стадии согласования в министерстве финансов.
Выплаты в размере 100 тысяч рублей получили 147 человек, 89 обращений находятся на рассмотрении, 110 согласовываются с прошлой недели. Ожидается, что к первому октября будут получены все списки и выплаты будут произведены.
Что касается выплат в размере 150 тысяч рублей, то 703 человека из двух населенных пунктов Грайворонского и Борисовского районов, а также из пяти населенных пунктов Шебекинского округа подали заявки на получение этих средств. Они находятся на рассмотрении у МЧС, и выплаты ожидаются также первого октября.
Также на согласовании в министерстве строительства находятся выплаты в размере 150 тысяч рублей в случае полного разрушения. На её получение уже подали заявления 135 человек.
Эту информацию на еженедельном оперативном совещании озвучила министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Также было сказано, что более 20 тысяч жителей приграничья, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили единовременную материальную помощь в размере 10 и 15 тысяч рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]