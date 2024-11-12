Ужесточат ли требования к белгородцам после махинаций с получением выплат за аренду?

Posted 12 ноября, 09:12
Published 12 ноября, 09:12
Modified 12 ноября, 09:14
Updated 12 ноября, 09:14
Как сообщила чиновница, пока вносить изменения в действующий порядок назначения выплат за аренду жилья власти не планируют.
У нас достаточно всё прописано в постановлении. Размер выплат в текущем году был изменён в пользу жителей.
Елена Батанова
Как добавил замгубернатора Андрей Милёхин, нельзя говорить о том, что сценарий оказания этой меры поддержки оказался отрицательным.
У нас нет на это полномочий. Мы хотим обратиться в уполномоченные органы, чтобы они дали оценку с точки зрения законодательства. Нужно разбираться с адресами детально.
Андрей Милёхин
Напомним, всего проверили чуть более 300 адресов. По итогам половина из арендаторов временно не получает деньги.