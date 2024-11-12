Ужесточат ли требования к белгородцам после махинаций с получением выплат за аренду?

Сюжет Социальные выплаты

В Белгородской области провели проверки получателей выплат за аренду жилья. В некоторых случаях выяснилось, что люди по указанным адресам не проживают. Ужесточат ли после этого требования для получения выплат, рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова.