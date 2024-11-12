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Posted 12 ноября, 09:12

Published 12 ноября, 09:12

Modified 12 ноября, 09:14

Updated 12 ноября, 09:14

Ужесточат ли требования к белгородцам после махинаций с получением выплат за аренду?

Ужесточат ли требования к белгородцам после махинаций с получением выплат за аренду?

12 ноября 2024, 09:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Социальные выплаты
В Белгородской области провели проверки получателей выплат за аренду жилья. В некоторых случаях выяснилось, что люди по указанным адресам не проживают. Ужесточат ли после этого требования для получения выплат, рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

Как сообщила чиновница, пока вносить изменения в действующий порядок назначения выплат за аренду жилья власти не планируют.

У нас достаточно всё прописано в постановлении. Размер выплат в текущем году был изменён в пользу жителей.
Елена Батанова

Как добавил замгубернатора Андрей Милёхин, нельзя говорить о том, что сценарий оказания этой меры поддержки оказался отрицательным.

У нас нет на это полномочий. Мы хотим обратиться в уполномоченные органы, чтобы они дали оценку с точки зрения законодательства. Нужно разбираться с адресами детально.
Андрей Милёхин

Напомним, всего проверили чуть более 300 адресов. По итогам половина из арендаторов временно не получает деньги.

Совесть белгородцев оценят органы: Милёхин — махинациях с выплатами по аренде
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Закон#Аренда#Требования#Социальные выплаты#Белгород
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