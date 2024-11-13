Гладков: больше 4 тысяч белгородцев получили выплаты за аренду жилья

Posted 13 ноября, 08:40
Published 13 ноября, 08:40
Modified 13 ноября, 08:42
Updated 13 ноября, 08:42
Вчера, 12 ноября, из областного бюджета 4018 семьям перечислили 110 миллионов рублей на частичную оплату арендованного жилья — по 20-40 тысяч рублей. Компенсацию получили те семьи, чьё жильё оказалось разрушено в результате атак ВСУ или которые проживали в отселённых сёлах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что заявление на такую господдержку рассматривается месяц.
«Данная выплата происходит, если заявление подаётся за месяц, то есть, до 10 октября ты должен подать заявление, чтобы после 10 ноября была перечислена положенная сумма из областного бюджета», — добавил глава региона.
Глава региона попросил в случае возникновения вопросов по выплатам обращаться в правительство области или спрашивать в комментариях под постами в его профилях в соцсетях.
Вместе с тем правительство Белгородской области проверяет указанные в заявлениях адреса на фактическое проживание белгородцев, получающих компенсацию. Оказалось, что не все живут в тех местах, которые указали: например, по некоторым адресам расположены офисы.
Всего специалисты проверили 309 адресов. По итогам проверки 150 белгородцев пока не получают назначенную выплату. Будут ли власти в связи с этим ужесточать требования для получения выплат, рассказала министр соцзащиты Елена Батанова.