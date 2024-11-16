Белгородцы получат от правительства РФ ещё 1 млрд рублей. Кому направят деньги?

Posted 16 ноября, 04:51
Published 16 ноября, 04:51
Modified 16 ноября, 04:51
Updated 16 ноября, 04:51
Белгородская область получит ещё 1 млрд рублей от правительства РФ. Об этом накануне сообщил глава региона. Как уточнили в областном правительстве, деньги направят на единовременную материальную помощь и выплаты за частично или полностью потерянное имущество.
При этом изначально 14 ноября в правительстве РФ назвали сумму в 3,5 млрд рублей. Как оказалось, эти деньги должны пойти на строительство и приобретение жилья.
Таким образом, в совокупности Белгородской области направят от правительства РФ 4,5 млрд рублей.
Когда поступят выплаты, жители каких населённых пунктов получат их в первую очередь — об этом станет известно в понедельник, 18 ноября, на оперсовещании в правительстве.
Напомним, что помощь окажут и соседней Курской области.