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Posted 16 ноября, 04:51

Published 16 ноября, 04:51

Modified 16 ноября, 04:51

Updated 16 ноября, 04:51

Белгородская область получит деньги от правительства РФ

Белгородцы получат от правительства РФ ещё 1 млрд рублей. Кому направят деньги?

16 ноября 2024, 04:51
Фото: 1MI. Белгородская область получит деньги от правительства РФ

Белгородской области выделили ещё 1 млрд рублей на выплаты

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Новости Белгорода
Ранее называлась сумма в 3,5 млрд рублей. Однако, как оказалось, в итоге приграничному региону выделили больше денег. Сумму уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородская область получит ещё 1 млрд рублей от правительства РФ. Об этом накануне сообщил глава региона. Как уточнили в областном правительстве, деньги направят на единовременную материальную помощь и выплаты за частично или полностью потерянное имущество.

При этом изначально 14 ноября в правительстве РФ назвали сумму в 3,5 млрд рублей. Как оказалось, эти деньги должны пойти на строительство и приобретение жилья.

Таким образом, в совокупности Белгородской области направят от правительства РФ 4,5 млрд рублей.

Когда поступят выплаты, жители каких населённых пунктов получат их в первую очередь — об этом станет известно в понедельник, 18 ноября, на оперсовещании в правительстве.

Напомним, что помощь окажут и соседней Курской области.

Меньше, чем курянам: правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на помощь белгородцам
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Правительство#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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