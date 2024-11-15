Меньше, чем курянам: правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на помощь белгородцам

Posted 15 ноября, 13:01
Published 15 ноября, 13:01
Modified 15 ноября, 13:01
Updated 15 ноября, 13:01
Жителям приграничья, потерявшим своё имущество, из федерального бюджета направят около 22,5 миллиарда рублей.
Большая часть пойдёт в Курскую область. 14 миллиардов потратят на единовременные выплаты на покупку и строительство жилья, почти 4 миллиарда уйдут на компенсации затрат на покупку необходимой гуманитарной помощи для пострадавших беженцев, и более 1 миллиарда — на покрытие аренды жилья.
В Белгородскую область на те же цели отправят всего около 3,5 миллиарда рублей.