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Posted 15 ноября, 13:01

Published 15 ноября, 13:01

Modified 15 ноября, 13:01

Updated 15 ноября, 13:01

Белгородцев и курян поддержат деньгами

Меньше, чем курянам: правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на помощь белгородцам

15 ноября 2024, 13:01
Фото: 1MI. Белгородцев и курян поддержат деньгами

Белгородская область получит 3,5 млрд рублей от правительства РФ

Сюжет
Жилье
Правительство Российской Федерации направит денежную помощь в Белгородскую и Курскую области. Так как жители этих регионов страдают от нападений ВСУ, требуется большое количество средств на выплату компенсаций.

Жителям приграничья, потерявшим своё имущество, из федерального бюджета направят около 22,5 миллиарда рублей.

Большая часть пойдёт в Курскую область. 14 миллиардов потратят на единовременные выплаты на покупку и строительство жилья, почти 4 миллиарда уйдут на компенсации затрат на покупку необходимой гуманитарной помощи для пострадавших беженцев, и более 1 миллиарда — на покрытие аренды жилья.

В Белгородскую область на те же цели отправят всего около 3,5 миллиарда рублей.

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