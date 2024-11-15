Меньше, чем курянам: правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на помощь белгородцам

Большая часть пойдёт в Курскую область. 14 миллиардов потратят на единовременные выплаты на покупку и строительство жилья, почти 4 миллиарда уйдут на компенсации затрат на покупку необходимой гуманитарной помощи для пострадавших беженцев, и более 1 миллиарда — на покрытие аренды жилья.