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Posted 13 ноября, 06:58

Published 13 ноября, 06:58

Modified 13 ноября, 07:27

Updated 13 ноября, 07:27

В белгородском Соцфонде прокомментировали ситуацию с выплатами семье из приграничья

В белгородском Соцфонде прокомментировали ситуацию с выплатами семье из приграничья

13 ноября 2024, 06:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Бюджет
Своей историей поделился житель приграничного посёлка. Он рассказал, что вместе с семьёй снимает квартиру в Белгороде, но Соцфонд ему не компенсирует затраты. В региональном ведомстве Бел.Ру прокомментировали ситуацию.

Житель посёлка Вергилёвка, расположенного всего в пяти километрах от госграницы, был вынужден переехать в Белгород вместе с супругой и дочерью четыре месяца назад. В настоящее время посёлок закрыли. Семья ожидала получить компенсацию за аренду жилья, однако до сих пор этого не произошло.

По словам белгородца, он трижды обращался в Социальный фонд, подавал документы в органы социальной защиты в Майском, однако лишь получал ответы вроде «рассматривается» и «ожидайте».

В настоящее время семья рискует остаться без жилья, поскольку им негде взять деньги для оплаты аренды.

Ситуацию прокомментировала управляющий отделением СФР по Белгородской области Ирина Шушкова. По её словам, выплату компенсаций за аренду жилья для белгородцев, чьё жильё осталось во временно закрытых населённых пунктах, отделение Соцфонда не проводит.

Деньги выплачивают из областного бюджета, а не федерального. Заявителю необходимо обратиться в министерство социальной защиты и труда Белгородской области.
Ирина Шушкова

Напомним, в настоящее время более 7500 жителей Белгородской области получают выплаты за аренду жилья. По некоторым заявителям перечисление средств приостановили.

Ужесточат ли требования к белгородцам после махинаций с получением выплат за аренду?
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#Кристина Семенчук#Бюджет#Жилье#Аренда#Эксклюзив#Министерство труда#Социальная защита#Выплаты#Компенсации#Белгород#Приграничье#Соцфонд
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