В белгородском Соцфонде прокомментировали ситуацию с выплатами семье из приграничья

Житель посёлка Вергилёвка, расположенного всего в пяти километрах от госграницы, был вынужден переехать в Белгород вместе с супругой и дочерью четыре месяца назад. В настоящее время посёлок закрыли. Семья ожидала получить компенсацию за аренду жилья, однако до сих пор этого не произошло.